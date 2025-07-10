颱風加豪雨農損逾23億元 香蕉受損2.2億最多

農業部今晚最新統計，先前颱風丹娜絲及近日豪雨影響，農業災情損失攀升至超過23億元，農作物受損最嚴重為香蕉約2.2億元，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目。

農業部發布新聞稿表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至今天下午5時），農業產物及民間設施估計損失計新台幣23億5948萬元。

農產損失部分，農業部估計16億5389萬元（含養蜂損失165萬元），農作物被害面積1萬6624公頃，損害程度37%，換算無收穫面積6200公頃，受損作物主要為香蕉，受害面積2077公頃，損害程度32%，換算無收穫面積665公頃，損失金額2億2282萬元；其次為文旦柚2億1139萬元、番石榴1億5414萬元、竹筍1億3963萬元、柳橙1億2440萬元。

農業部指出，畜產損失4102萬元，主要為雞42.7萬隻，受損3098萬元，其次為豬、鵝及牛；漁產損失2億614萬元，主要為牡蠣；林產損失5321萬元，主要為竹筍。

另外，民間設施損失估計4億522萬元，包括農業設施5465萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施2億3537萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施1億1520萬元，主要是漁船毀損。

農業部統計各縣市受損情形，以台南市損失8億8149萬元（占37%）最嚴重，其次是嘉義縣6億5611萬元（占28%）、雲林縣3億8760萬元（占16%）、彰化縣2億3108萬元（占10%）、高雄市9887萬元（占4%）、屏東縣8267萬元（占4%）。