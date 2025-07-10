影／颱風災損農民心淌血 大雨又來文旦損失慘重
颱風丹娜絲甫重創台南，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，且適逢大潮，導致麻豆、七股部分地區出現積淹水情況，麻豆許多果農近期收整堆置的文旦，直接被積水沖倒撒滿地，有居民無奈，「雨彷彿用倒的，家門前的路已淹上來，滿地文旦湯」，所幸雨勢稍緩後，積水也快速退水。
針對農業天然災害救助與紓困，被公告救助地區的翌日起10個工作日內受理農民申請「現金救助」及「低利貸款」，現金救助部分，申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目的救助額度予以救助，短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。但以產季認定的長期作品項於同產季，救助以一次為限。
同時也提供「天災貸款」，限期內向當地公所申請核發受災證明書，並於該證明書核發的翌日起15日內，檢附該證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向貸款經辦機構提出申請。
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