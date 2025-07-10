高雄持續降雨 25滯洪池總滯洪量達103萬噸

高雄今天持續降雨，25處滯洪池發揮作用，截至今天下午5時30分，總滯洪量達約103萬噸。高雄市區未有明顯災情，不過山區路、橋遭落石及溪水阻斷，田寮區部分區域一度淹水逾90公分。

高雄市今天市區雖有雨勢，但降雨量仍多在山區，市區尚未傳出積淹水等災情，不過高雄市共25座滯洪池均已啟動，水利局統計，截至下午5時30分，總滯洪量已達約103萬噸。

此外，水利局向中央社記者表示，轄內91座抽水站、13處車行地下道、112台預布移動式抽水機組均有事先完成整備，各抽水站等防汛設施也均已啟動。

不過因溪水上漲，高雄市不少橋梁因大雨致橋面積水，包括阿蓮區二仁溪石安橋實施雙向交通管制；另外，田寮區崇德橋上午因溪水暴漲已達一級警戒水位，田寮區小滾水地區淹水一度逾90公分，當地實際居住約15戶，移動至2樓避難。

山區部分，那瑪夏、桃源、茂林區3原鄉測站，測得過去24小時累積雨量皆突破200毫米，其中茂林區多納林道測站測得418.5毫米，已達大豪雨等級。

高雄山區雨勢大，多處路、橋遭落石及上漲溪水阻斷，山區桃源復興台20線部分路段，荖濃溪溪水漲至路面，桃源區寶山藤枝林道出現落石。甲仙工務段公告，台29線那瑪夏至五里埔路段及民生橋已實施預警性封閉。