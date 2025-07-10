影／丹娜絲重創台南溪北十一區 他空拍記錄台電第一線無名英雄

丹娜絲颱風造成全台累計停電已近100萬戶，台電表示，此次颱風於嘉義登陸，路徑是120年首見，在無中央山脈屏障下重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模已達近2500支；臉書粉專「大雄空拍」今天以空拍機拍下台電人員辛苦搶修的身影，感謝第一線默默無名英雄。

擅長空拍、多次參加攝影比賽的王大雄今天晚間6時30分，在臉書粉絲專頁「大雄空拍」PO出以空拍機拍下的畫面，指出丹娜絲颱風來襲，重創台南，尤以溪北十一區，包括北門、後壁、將軍、學甲、東山、新營、鹽水、下營、六甲、白河、柳營受災最為嚴重。

王表示，截至今天中午，溪北仍有4萬多戶停電，新營區處電桿倒斷315支（已修144）、傾斜262支（已修95）、斷線13萬公尺（已修4.5萬）、開關設備毀損239具（已修 82），感謝辛苦的第一線台電搶修人員，輪班進駐溪北救援。

台電指出，2015年的蘇迪勒颱風造成全國數百萬戶停電，電桿倒斷最多約1000支，這次丹娜絲颱風電桿倒斷數量是過往兩倍以上，創下歷史最嚴重的紀錄；過去即便有颱風停電戶數比本次多，但損壞多為尚可緊急更換的線路、變壓器等設備，可在較短時間修復。

相較此次搶修作業大量集中於「重建電桿」，一根電桿重量超過1噸，搬動及運送均具挑戰性，須出動多輛大型板車和吊車配合，才能安全地將電桿送達現場，同時須排除舊電桿與路樹等障礙物，所以搶修上極為費力耗時，復電難度大幅增加。

停電災情集中嘉南地區，台電今天持續動員，可支援人力幾已傾巢而出，全國各區處超過9成搶修人力、逾2000人都集中嘉南全力投入復電作業，目前仍持續搶修高壓主幹線，預計明日完成主幹線修復，以恢復多數大聚落的民生用電為目標，

台電說明，倒斷電桿數量龐大，重建耗時耗力，且部分倒斷路樹阻礙救災通道，以及連日下起豪大雨，均嚴重影響復電速度；對於部分地區仍停電的不便，台電感謝民眾的體諒及支持，將持續日以繼夜拚復電，讓所有家戶重現光明。