林俊憲減少街頭看板量 帆布送災區覆蓋屋頂遮雨
丹娜絲颱風重創台南，濱海地區許多平房屋頂瓦片被吹落而漏雨，被認為看板太多的民進黨立委林俊憲，拆下部分看板的帆布覆蓋屋頂，除減少看板數量，也幫助了災戶。他說，首批包含民眾捐贈的100面帆布，今天陸續送到災區使用，並積極募集帆布，讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。
林俊憲在臉書上表示，這場颱風讓約6千戶民宅受損，許多房屋的屋頂的瓦片被吹落，加上下雨，沒有遮蔽處，因此募集帆布，希望能蓋住沒瓦片的屋頂，有個遮蔽出。因之前有很多人建議他，看板帆布可以拆下來運用，他也認為是個很好的點子，加上前陣子也答應大家要減少設在街頭牆壁的看板，且因颱風前有預先拆下一下帆布，勘災發現有帆布需求，連同募集到的帆布共100面，今天送災區使用。
至於還掛著的部分，考量到目前台南重機具需求還非常大，必須先用於救災，之後再視需求處理，盡量讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。
林俊憲說，他已邀請總統賴清德明天再來台南勘災，由於受災區域非常廣，且是全面性的嚴重損害，除了到更多地方傾聽民眾需求外，也希望隨行的行政團隊能藉此了解受災的規模和程度，以便推動災後重建特別條例，能夠估算出重建經費規模和需求。他會以最快速度推動，讓災民不必再為家園重建經費苦惱，專注於眼下的整理工作。
林俊憲也非常感謝奇美食品有一批可以巡迴製作熱食的餐車，也到溪北災區支援。他說，這幾天在災區都可以看到從全國各地自發趕來支援的餐車或攤販，供應熱食給災民，救災到了這個階段，能夠撫慰身心的熱食真的非常重要，謝謝大家。
他說，若要捐帆布，可就近送到溪北、沿海各區區公所或議員服務處，若因距離較遠，不方便送，可就近送到他在安南區設立的物資統籌站點，團隊會負責再送進災區。
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