香山區民宅土牆倒塌 竹市府啟動住戶安置

竹市府今天表示，近日降雨至香山區元培街323巷發生房屋土製泥牆倒塌，造成民宅主要出入口被土石掩埋，影響10名住戶，已啟動安置與收容機制，確保生命安全。

新竹市消防局透過文字表示，香山區元培街323巷發生房屋土製泥牆倒塌，今天上午接獲通報後前往救援，此次事件影響共10名住戶，所幸無人員受傷。

新竹市政府告訴中央社記者，現場也展開安置作業，並逐戶確認安置需求，其中1戶1人選擇依親暫住，另1戶9人則安置於旅館，後續社工人員提供關懷訪視與所需生活物資，確保民眾獲妥善照顧。

市府說，將協助監控此處土製泥牆倒塌現場及附近環境，並與水土保持專家合作，評估地質穩定情形，確保住戶居住安全無虞。

市府指出，近期因連日降雨導致山區土壤含水量偏高，舊有擋土設施或牆面恐有坍塌風險，民眾務必留意居家周邊地形環境，若發現有異常情況，可立即通報119或1999，守護安全。