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豪雨事件重創南部 8縣市馳援嘉南災情

中央社／ 台北10日電

氣象署統計0709豪雨事件，截至今天傍晚5時累積雨量以屏東縣瑪家鄉794毫米最多，重創南部地區。環境部表示，風災至今有8縣市協助嘉南災情；並啟動全台飲用水水質監測作業，皆符合標準。

根據中央氣象署資料，颱風丹娜絲5日凌晨2時於菲律賓附近形成後，由台灣海峽北上，6日上午11時增強為中颱，且行進路線愈來愈往台灣西半部沿海接近，6日傍晚4時暴風圈接觸台灣陸地，深夜11時40分颱風中心於嘉義布袋登陸；7日清晨6時於桃竹一帶出海，同日上午11時30分解除陸上颱風警報、下午5時30分解除海警。

颱風警報解除，因低壓帶及西南風影響，南部雨勢不減反增，氣象署續於9日下午5時啟動大規模或較劇烈豪雨加強作業。今天台東縣山區及大武鄉、屏東縣山區已有超大豪雨發生，高雄市山區及屏東縣地區已有大豪雨發生。

另外，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區及蘭嶼有局部大雨或豪雨，嘉義縣市及澎湖、綠島有局部大雨。

根據氣象署統計，自9日0時起至今天下午5時，累積雨量以屏東縣瑪家鄉794毫米最多，其次為台東縣大武鄉738.5毫米；新竹以南累積雨量皆逾200毫米，嘉南地區逾400毫米，而高雄也超過600毫米。

環境部長彭啓明今天表示，丹娜絲的路徑十分罕見，與近50年前的賽洛瑪颱風類似。雖然現代氣象預測能力大幅提升，但面對極端氣候所帶來的強風，嘉義縣市及台南市仍遭受重大衝擊，災後環境清理工作極其艱鉅。

環境部初步統計，本次天災所產生的垃圾量約為平時的20倍，主要包括大量倒塌樹木、泡水家具、泥沙與建築殘骸等，總量預估達5000至6000公噸，且隨著環境復原進度的推進，廢棄物數量可能會持續增加。

環境部表示，將持續與嘉義縣市及台南市保持緊密聯繫，針對災後廢棄物清運、石棉瓦處理及受損畜牧設施復原，全力支援與協助。

統計丹娜絲風災後至今（7至10日），4天內包含基隆市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、彰化縣、高雄市、台東縣，合計支援人力473人次、動員各式大型清運機具、車輛及各類工具等超過500台次。展現「同島一命」的團結精神。

此外，環境部也同步啟動全台飲用水水質監測作業，目前所有監測結果皆顯示水質安全，符合飲用水水質標準，民眾可安心使用。

丹娜絲颱風

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