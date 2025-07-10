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丹娜絲吹掀屋頂又遇暴雨...七股龍山里停電逾93小時 居民：生活大災難

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
七股龍山里自6日當晚8時11分停電迄今逾93小時，住戶陳姓女子指出，停電到現在已是生活大災難，希望困境能被看見。圖／陳女提供
七股龍山里自6日當晚8時11分停電迄今逾93小時，住戶陳姓女子指出，停電到現在已是生活大災難，希望困境能被看見。圖／陳女提供

丹娜絲颱風重創台南，七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，在狂風洗禮下，造成許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，其中七股龍山里自6日當晚8時11分停電迄今逾93小時，住戶陳姓女子指出，停電到現在已是生活大災難，希望困境能被看見。

龍山里聚落四周水道環繞，西面就是七股潟湖、台灣海峽，人口有1652人。陳姓女子表示，她們是龍山里的居民，從本月6日晚間8時11分起，受丹娜絲颱風影響，該里與鄰近區域即全面停電，至今仍未復電；家裡屋頂也遭受摧殘，這二天又下起暴雨，只能設法緊急應變避免又大淹水。

陳女說，如今停電逾93小時，是生活的大災難，沒有燈、沒有電風扇、沒有網路，沒有訊號，完全無法與外界聯絡，日常作息全部被打亂；工作無法進行、孩子無法上課，甚至連煮飯、洗澡、照顧家人都受到限制，這不只是「不方便」，而是實際生活停擺。

她與居民多次透過管道反映，至今尚未獲得明確回應，也不清楚何時能夠恢復供電，身心備感煎熬；尤其龍山里位處七股沿海，地勢低窪，災後恢復本就困難，今明兩天氣象局再度發布豪大雨特報，更讓她們憂心海水倒灌或再次淹水。

陳女指出，居民們知道天災無法避免，也能體諒、並感謝台電搶修人員在艱困環境下的辛苦付出，絕非責怪、也並非要求特權；但鄉下地方大多是年長者在居住，她們只希望困境能被看見，在長期未復電、無法排水或照明的情況下，將造成更嚴重的災情與安全隱憂。

她懇請相關單位實地前往龍山里瞭解災後情況，協助溝通復電困難點，請台電盡速恢復電力，只盼生活基本權益能早日恢復，確保社區居民安全與健康。

居民也期盼，台電能夠從設備面進一步優化，例如汰換老舊電線桿、提升供電穩定性，讓偏鄉地區的電力系統更有韌性，減少災後停電帶來的衝擊，讓居民能安心生活，誠懇拜託相關單位正視七股沿海地區災後的實際處境，給予更多資源與支持。

網友郭嘓嘓今天下午也在臉書爆料公社分享網友s88116p影片指出，台南市佳里區從颱風損壞到現在已經5天了，家裡還是一樣沒訊號沒電，知道台電人員也在積極的搶修中沒有休息，真的辛苦他們也謝謝他們；今天的暴雨讓還沒整理好的家又多了一個憂慮，不到幾小時的降雨直接淹水。

網友表示，這次真的許多地區受損很嚴重，網上查了很多資料，希望政府能有對應的方法可以解決；網友回覆「先把家裡所有受損拍照留存，之後應該會有一些補救措施」、「如果有外縣市的朋友想要送物資過來的話，我們現在最需要發電機、行動電源、可充電式的小電風扇」。

七股龍山里自6日當晚8時11分停電迄今逾93小時，住戶陳姓女子指出，停電到現在已是生活大災難，希望困境能被看見。圖／陳女提供
七股龍山里自6日當晚8時11分停電迄今逾93小時，住戶陳姓女子指出，停電到現在已是生活大災難，希望困境能被看見。圖／陳女提供
今天的暴雨不到幾小時的降雨，讓台南市佳里區颱風受災戶住家又直接淹水。圖／翻攝自爆料公社
今天的暴雨不到幾小時的降雨，讓台南市佳里區颱風受災戶住家又直接淹水。圖／翻攝自爆料公社
今天的暴雨不到幾小時的降雨，讓台南市佳里區颱風受災戶住家又直接淹水。圖／翻攝自爆料公社
今天的暴雨不到幾小時的降雨，讓台南市佳里區颱風受災戶住家又直接淹水。圖／翻攝自爆料公社

丹娜絲颱風

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