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高雄山區豪雨多路阻斷 原鄉區公所人員憂恐成孤島

中央社／ 高雄10日電

高雄山區雨勢大，多處路、橋遭落石及上漲溪水阻斷，高市那瑪夏區公所秘書周浩祥表示，昨天、今天連2日豪雨，已有溪水上漲淹過聯外路面，十分擔憂大雨若持續，地方恐成孤島。

高雄市那瑪夏、桃源、茂林區3原鄉測站，測得過去24小時累積雨量皆突破200毫米，其中茂林區多納林道測站測得418.5毫米，已達大豪雨等級。

高雄市政府原住民事務委員會透過訊息指出，桃源區寶山藤枝林道10公里處有落石，茂林區情人谷「一水田」已淹水，且邊坡土石滑落；南區養護工程分局甲仙工務段補充，桃源區台20線約99.2公里處，荖濃溪水漲至路面約200公尺阻斷交通。

高雄市桃源區復興、拉芙蘭及梅山里聯外的明霸克露橋便道，遭泥流及落石侵襲中斷。原民會表示，由梅山口至向陽往台東路段，目前採戒護通行，供桃源區3里居民緊急救難及基本民生需求使用。

至於那瑪夏區狀況，周浩祥告訴中央社記者，昨天雨勢又急又強，今天則是間歇性降雨，但雨勢仍大，民生橋下的楠梓仙溪水上漲，溪水持續衝擊橋梁，另外，有部分溪水溢流淹蓋道路；在家戶部分，則因排水不及，一度淹進房屋，已派員協助整理排水。

周浩祥說，保全戶及慢性病患、孕婦等族群雖已撤離，仍擔憂若持續大雨，地方恐成為孤島；甲仙工務段公告，台29線那瑪夏至五里埔路段及民生橋已實施預警性封閉。

另外，六龜區公所指出，大津里台27線六津橋因上游土砂持續沖出，近橋底約1至1.5公尺，而在大津里台27線、荖濃里台20線、高133線等處有土砂淤積及土石滑落至路面等狀況，已分別由甲仙工務段及水利署第七河川分署派員協助清除疏通，其餘主要道路尚稱通暢。

在因應土石流紅黃警戒方面，高雄市政府民政局表示，截至下午2時30分，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、杉林、田寮7區共撤離2368人，其中160人收容至農會或社福館等地，其餘2208人依親。

丹娜絲颱風

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