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荖濃溪暴漲淹上南橫公路！ 台20線復興至梅蘭段無法通行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市桃源區復興部落往梅蘭部落的南橫公路，因荖濃溪水位暴漲遭淹沒。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市桃源區復興部落往梅蘭部落的南橫公路，因荖濃溪水位暴漲遭淹沒。記者巫鴻瑋／翻攝

受到低壓帶及西南風影響，高雄山區持續降下強降雨，今天下午傳出台20線南橫公路復興部落往梅蘭部落，因荖濃溪水位暴漲，溪水已經淹上南橫公路路面，造成雙向通行中斷，目前公路局已緊急封路，避免人車通行，但由於雨勢持續，路面受損仍需待溪水退去才能搶修。

公路局南區養護工程分局表示，由於高雄山區降下豪雨，今天下午因荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹至台20線99k+200處路段，路面約200公尺被溪水淹沒，造成道路阻斷，南區養護工程分局甲仙工務段保全已緊急封閉道路，幸無人、車傷亡情事。

南橫公路遭荖濃溪溪水淹沒位置，就位於桃源區復興部落往梅蘭部落途中，過復興橋約200公尺位置溪水已與南橫公路路面齊平，越往後水位越深，淹沒長度約200公尺。

公路局指出，由於山區持續降雨，為考量施工人員安全，甲仙工務段將視現場降雨情況及荖濃溪水稍退將立即進場搶修路面恢復道路通行，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

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