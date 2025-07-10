嘉市主幹道恢復通行 黃敏惠感謝各縣市支援人力

颱風丹娜絲重創嘉義市基礎設施及市容，市府動員人力復原，加上中央、各縣市的支援，全市主要幹道昨天已全面恢復通行。市長黃敏惠今天逐一慰勞各縣市工程人員及清潔隊員。

黃敏惠今天前往各清理作業現場，包括大雅路一段，以及興嘉、北香湖、文化等公園，隨後前往底渣再利用廠，逐一慰勞奮戰多日、來自各縣市的工程人員以及面對災後龐大垃圾清運量的清潔隊員，感謝他們頂著連日風雨、堅守崗位，讓嘉義市能早日恢復日常。

黃敏惠提到，颱風丹娜絲路徑百年一遇，對嘉義市造成相當大衝擊，市府團隊全力投入復原工作，並感謝各縣市政府調派人力、機具以及車輛支援，大幅推進搶修進度。

黃敏惠表示，這次風災造成大量招牌看板毀損、路樹倒伏，面對災後龐大的垃圾清運量，市府自8日下午2時起，動員比平時多3倍人力收運垃圾，並加班至9日淩晨1時，車輛出勤次數比平日增加3倍，當日收運垃圾達936公噸，較平日200餘公噸收運垃圾量增加近5倍。

嘉義市建設處表示，經市府團隊與中央、各縣市政府支援人力全力搶修下，已於昨天完成全市11條主要幹道、15條路段搶通，後續將搶進各重點公園，進行園區便道樹幹清運，以及園區的整體復原工作。