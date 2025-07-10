屏東大武村聯外道路中斷成孤島 縣府：物資充足

屏東霧台鄉大武村聯外道路霧大二號橋遭沖毀，部落成孤島，屏東縣政府今天表示，大武村為列冊易成孤島區，公所回報物資充足。

大武村長麥庸正透過影片向大家報平安，他說，原先有2名重大傷病患者要下山就醫，已由在地青年以接駁方式協助下山領藥，目前患者狀況穩定；食物方面也沒有問題，大家不用擔心。

屏縣府社會處表示，全縣共有7鄉21處列易成孤島地區，大武村為其一，公所依規定現地儲備民生物資，目前回報村內民生物資充足。

霧大二號橋是屏東縣霧台鄉大武村唯一聯外道路，在颱風丹娜絲過後，僅剩1/3路面可通行，未料昨晚下了一整夜的雨，橋的涵管已遭沖毀，路面越來越小，已無法通行，緊急拉起封鎖線，鄉公所評估雨勢及溪水趨緩，進行修復。

統計至今天下午4時，屏東縣政府已撤離三地門鄉與滿州鄉共59人，分別為39人依親、20人安置。

屏東午後雨勢仍不斷，依氣象署資料，今天截至下午3時40分，屏東累積雨量突破300毫米就有11處，其中又以新瑪家測站476毫米最多，也是全台雨量第2高。