高雄持續間歇大雨 陳其邁視察典寶溪堤防加高工程

颱風丹娜絲雖已登陸中國大陸，但引入的低壓帶仍籠罩台灣，使得近日高雄仍有間歇大雨，高雄市長陳其邁今天下午到岡山及橋頭視察典寶溪堤防加高工程，指示施工團隊應隨時留意河道及堤防狀況，避免水勢帶來災害。

高雄市水利局表示，去年颱風凱米帶來驚人雨量，曾造成典寶溪多處溢堤，市府後續即針對典寶溪流域擬定「非對稱治理改善方案」，並爭取中央預算補助辦理排水改善，用於典寶溪治水，防止沿岸地區再因大雨造成溪水溢堤而出現積淹水。

典寶溪流域非對稱治理改善方案，改善內容包含闢建位於橋頭區的芋寮滯洪池三、四期，及闢建位於燕巢區的角宿滯洪池闢建，並針對岡山區的劉厝及白米滯洪池加高擴容，以及岡山區大遼排水及典寶溪防洪牆加高等，投入總經費約10.8億元。

水利局指出，目前滯洪池擴容及防洪牆加高工程已全數發包施工，全力趕工中，防洪牆加高預計今年10月可完成，滯洪池擴容預計12月完工，另芋寮滯洪池三、四期將於8月進行工程招標。

陳其邁指示，颱風警報雖已解除，但外圍環流持續帶來豐沛雨量仍可能造成災害，水利局及施工團隊應隨時留意河道及堤防狀況，關注雨勢及河川水位，以避免發生災情。