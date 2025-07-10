屏東大雨不斷 來義鄉民宅牆塌、滿州鄉撤39人

屏東大雨不斷，來義鄉1處民宅昨晚土質鬆動、擋土牆坍塌；滿州鄉分水嶺社區部分屋舍後方土堤滑動，鄉公所今天一早實施預防性撤離，截至下午2時已撤39人。

依交通部中央氣象署資訊，受低壓帶及西南風影響，今天屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，平地區有局部豪雨或大豪雨。

來義鄉望嘉村長江登木告訴中央社記者，台灣基督長老教會望嘉教會鄰近民宅，大雨過後土石鬆動，昨晚7時許一聲巨響後，擋土牆已滑落至排水溝；所幸該住戶當時不在家，目前現場已拉起封鎖線，並建議上方緊臨住戶先行撤離。

滿州鄉長古榮福表示，雖然今天累積雨量不多，但連日強降雨，已造成分水嶺社區部分屋舍後方土堤滑動、龜裂，滿州鄉災害指揮中心上午6時30分，決定預防性撤離紅色警戒區鄉親；截至下午2時，已撤離39人，其中24人依親、15人安置於恆農假期渡假飯店。

6日颱風丹娜絲來襲，滿州鄉分水嶺部落撤離百人，短短幾天又再度因豪雨撤離，讓當地居民再度關心遷村議題。對此，古榮福表示，每逢颱風或豪雨特報就要撤離，公所也希望協助村民遷村安居。自從2009年颱風莫拉克後，遷建村議題討論多年，目前已有進展。

古榮福說，預定建村位址在長樂村福興一路一帶，今年初已與國有地承租人談妥放棄承租，後續由分水嶺部落成立社團法人承租，程序走完後，再進行水土保持與整地、建村工程，預估遷村時程至少需2年。