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丹娜絲重創21區逾7千多戶屋損 南市府公布加碼發放補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，不少是屋頂全掀。記者吳淑玲／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，不少是屋頂全掀。記者吳淑玲／翻攝

丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，其中屋頂全掀1793戶、半掀5885戶。其中，以鹽水區、白河區、西港區、七股區、學甲區以及將軍區等受災情況最嚴重，南市府團隊以災民需求為優先，突破經費限制與資源缺口，針對風災造成的死亡、重傷、房屋毀損及車輛毀損泡水等情況，加碼發放補助。

市府副祕書長尤天厚下午召開記者會說明補助標準，因災死亡者：每位慰問金20萬元；重傷且自付醫療費逾10萬元者：補助10萬元；安遷救助：設籍且實際居住之災戶，住屋損毀不堪居住者，每人2萬元，每戶最高10萬元。

淹水救助：住屋淹水逾50公分且具居住事實者，每戶發給1萬5000元慰助金。

建物毀損補助，屋頂及外牆損壞20至100平方公尺：合法建物補助1萬元，非合法建物5,000元； 損壞逾100平方公尺：合法建物補助2萬元，非合法建物1萬元。

車輛損壞慰助：汽車（含大型重機）補助1萬元；機車（含掛牌微型電動二輪車）補助2000元，依實際損失核發。

市府表示，在中央政策尚未到位前，台南市政府即動用既有經費先行救助災民，經費來源是「台南市重大災害賑災捐款專戶」（0206地震災害捐款專戶轉型），由15人組成的委員會監督運用，匡列約經費約3至4億元，目標是協助災民迅速恢復正常生活，每筆捐款使用皆需委員會審核，並 公開徵信，資訊透明。

台南市府也同步啟動災後募款機制，設立專屬捐款帳戶，盼社會各界共襄盛舉，為災民伸出援手。

捐款網址https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）

捐款方式：可掃描記者會公布之 QR Code。或親至金融機構，指定捐款至「台南市政府社會局社會救助金專戶」。更多資訊將於社會局網站公告。

市府指出，災後補助申請即日起開放，受災戶須於今年8月15日前向所在地區公所提出。為加速流程，市長已責成各區公所秉持「從速從簡」原則，盡速完成審查，將補助金送達災民手中。

台南市副祕書長尤天厚下午召開記者會，公布丹娜絲颱風救助辦法。記者吳淑玲／攝影
台南市副祕書長尤天厚下午召開記者會，公布丹娜絲颱風救助辦法。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，不少是屋頂全掀。記者吳淑玲／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，不少是屋頂全掀。記者吳淑玲／翻攝
丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，不少是屋頂全掀。記者吳淑玲／翻攝
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丹娜絲颱風重創台南，有21個行政區7678戶屋頂受損，不少是屋頂全掀。記者吳淑玲／翻攝
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丹娜絲颱風

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