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大雨不斷屏縣5處道路封閉 霧台大武村成孤島村長拍片報平安

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉大武村霧大二號橋聯外道路遭洪水沖毀中斷。圖／鄉公所提供
屏東縣霧台鄉大武村霧大二號橋聯外道路遭洪水沖毀中斷。圖／鄉公所提供

屏東縣豪大雨不斷，截至今日下午全縣有5處道路封閉，撤離38人、收容15人。霧台鄉大武村因對外聯絡道路霧大二號橋遭沖毀，部落成為孤島，村長麥庸正早上拍了村莊受災影片，下午再拍了一段影片報平安，表示村內生活物資足夠。

根據中央氣象局資料，截至今日下午3時半，屏東縣瑪家鄉新瑪家、瑪家，霧台鄉神山、阿禮，三地門鄉三地門、尾寮山、上德文、古夏、口社，春日鄉大漢山，泰武鄉泰武等地，累積雨量都超過300毫米，雨勢驚人。

受大雨影響，縣內有多處道路封閉，包括泰武鄉屏106線往舊武潭1K+950處起至7K+500處，佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前；春日鄉屏146線4K+350起至終點11K+846，後山部落聯絡道路；三地門鄉屏31線終點7K+616往德文部落方向；台24線三地門至霧台路段。

另外霧台鄉大武村霧大二號橋聯外道路中斷，上午大武村長麥庸正拍攝影片，表示聯外道路中斷，居民無法下山部落暫成孤島；下午再錄製另一影片，感謝外界對大武村的關心，部落內2名重大傷病村民以接駁方式，由部落青年下山幫他們領藥，狀況已經穩定。

麥庸正說，目前部落食物等民生物資上沒有問題，請大家不用擔心，也抱歉造成大家困擾。屏東縣政府表示，與公所確認後，目前大武村民生物資足夠；霧台鄉大武村為列冊易成孤島地區，鄉公所依規定已於現地儲備民生物資。

今日屏東北從霧台，南至滿州，9個原住民鄉全都停班停課。全縣目前撤離38人、收容15人。其中滿州鄉分水嶺部落今日上午預防性撤離，截至下午共36人撤離，其中12人安置於恆農假期飯店，其餘依親。

受大雨影響，屏東縣今日有5處道路封閉。圖／縣府提供
受大雨影響，屏東縣今日有5處道路封閉。圖／縣府提供
屏東縣霧台鄉大武村霧大二號橋聯外道路遭洪水沖毀中斷。圖／鄉公所提供
屏東縣霧台鄉大武村霧大二號橋聯外道路遭洪水沖毀中斷。圖／鄉公所提供
受大雨影響，屏東縣今日有5處道路封閉。圖／縣府提供
受大雨影響，屏東縣今日有5處道路封閉。圖／縣府提供
屏東縣滿州鄉分水嶺部落居民今日預防性撤離。圖／縣府提供
屏東縣滿州鄉分水嶺部落居民今日預防性撤離。圖／縣府提供

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