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雲林農損張麗善請總統救災不分藍綠 賴清德當面這麼回應

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
總統賴清德當著藍綠兩陣營面前，也強調政府救災是分藍綠，呼籲大家要團結一致解決問題。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德當著藍綠兩陣營面前，也強調政府救災是分藍綠，呼籲大家要團結一致解決問題。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德今天下午到雲林勘災，多天來一再呼籲中央災害救助全品項、免現勘的縣長張麗善，今天當面向總統請求災不要分藍綠，農業部長陳駿季說明政府主動公告救災品項之外，總統賴清德當面回應，政府面臨天然災害是不分藍綠，會請專家會議再研議，希望大家團結一致，全力保護農民和農產。

丹娜絲過境造成雲嘉南3縣市災情最慘重，雲林縣颱風受災總面積四千多公頃，農損金額達3.2億元，不僅達標且已超過嘉義縣，但中央只公告台南和嘉義全品項救助，雲林只公告20餘救助品項，引起雲林縣長張麗善不滿，多天來一再透過網路、媒體向中央喊話，比照全品項並要免現勘，但一直未獲中央具體回應。

總統賴清德今天下午抵雲林元長鄉和二崙鄉現勘玉米等災損，縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及農民到場關切，張麗善仍舊開放全品項、免現勘當面向總統陳情，她說，雲林不論氣象參數或農損金額、品項達51項，均達全品項標準，雲嘉南受災都嚴重，何以只有雲林未獲列入，希望中央救災不要分藍綠。

農業部長陳駿季就張麗善所提問題也說明指出，這次救災均依照從寬、從速、從優、從簡原則，由中央透過專家會議主動發布救災品項，因目前雨還在下，對於這種複合式災害，農業部也主動滾動公告，同時也依地所求制定零利率貸款及肥料、設施等多項補助。立委劉建國則也補充說，台南嘉義雖全品項也非免現勘，免現勘應以大宗作物為主才免於人力耗費，影響復建作業。

總統賴清德則說，這次颱風路徑怪異百年首見，重創雲嘉南，不論台南柚子落滿地、雲林玉米倒一片，他都不忍心，雲嘉南就是生命共同體，這次中央未待地方哺報災情即主動迅速公告救助品項，值得嘉許，他抵雲林之前手中資料是28項，聽取簡報時又馬上增至33項，這作為符合從速從寬原則。

至於縣長跟委員反映的事，賴總統也從善如流，指示有無達到全品項條件，將由農業部請專家會議再討論，客觀來解決，如符合一定要照請求處理；如沒達到標準，也要主動加速。

賴清德強調，政府面對天然災害是不分藍綠，是希望大家團結，不分朝野、不分黨派，攜手照顧農民。中央地方同心協力早日復建。

總統賴清德抵雲林勘災，看到玉米未熟就倒伏受損，感到不忍心。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德抵雲林勘災，看到玉米未熟就倒伏受損，感到不忍心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左二）當著賴總統面前高分具陳情，請求中央公告雲林救災全品項、免現勘，才是救災不分藍綠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左二）當著賴總統面前高分具陳情，請求中央公告雲林救災全品項、免現勘，才是救災不分藍綠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善還當面向總統遞陳情書。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善還當面向總統遞陳情書。記者蔡維斌／攝影

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