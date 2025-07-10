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屏東豪大雨不斷 來義鄉民宅擋土牆坍塌懸半空中岌岌可危
屏東縣來義鄉望嘉村望嘉教會下方一處民宅，昨日晚上受到大雨影響，擋土牆的土質鬆動整片牆體滑落坍塌，發出巨大聲響，嚇壞周邊鄰居，所幸無人員傷亡，該戶居民也緊急撤離。鄉公所今日上午派員前往關心慰問，受災居民目前暫無其他需求。
附近居民指出，昨日晚上7點左右，突然傳出巨大聲響，出門一看才發現對面的擋土牆一大片已坍塌，緊急通報村長。所幸坍塌區是廚房與廁所區域，未波及居家區，該住戶當時也剛好離開坍塌區，幸運逃過一劫，沒有人員傷亡。
望嘉村長江登木表示，當時發出一聲巨響，大家都嚇一跳跑出來查看，才發現擋土牆滑落一片到大排水溝裡，所幸範圍未擴大，只有一戶居民受影響，緊急撤出後現場也拉起封鎖線。目前塌落的土石擋住一半的大排水溝，希望公所能協助緊急清除，否則大雨繼續的話恐將影響村內的排水。
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