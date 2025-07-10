臉書貼台電人員辛苦搶修被灌千則留言抱怨 黃偉哲回應了

丹娜絲颱風重創台南進入第5天，還有4萬多戶尚未恢復供電，台南市長黃偉哲在臉書分享台電人員的辛苦，但反被灌上千則留言抱怨，黃偉哲今天回應說，民眾壓力需要找到出口，但市府會努力來做。

黃偉哲表示，台電是專業人員，恢復電力只有台電和工程人員才可以做，但可以體會民眾壓力要找到出口，成為民眾情緒宣洩出口，也沒有辦法講什麼，但還是要台電才能恢復供電，總之擔任公務員做為公僕，民眾有需求，只要是合乎法律需求，即便是想要不是需要，也會努力來做。

黃偉哲說，但市府是做台電最強的後盾，工務局把道路搶通工程人員才能進去把電桿扶正，但有時候是相輔相成，因為電桿沒有扶正道路無法搶通，道路無法搶通也無法搶修，樹可以移除但遇到電桿還是要台電才能處理。

另目前溪北地區已停班停課多日，對此，黃偉哲說明決策，停班停課也是視民眾的需求，但他個人想法是停班停課公務人員就算加班，但既然公所人員要上班但又要停班停課，而且是只有公家機關，民間企業則是視需要及勞資雙方的協議，並無法約束民間企業。

黃偉哲今天也主持「丹娜絲風災搶救進度報告記者會」，黃偉哲表示，丹娜絲颱風造成嚴重災情，在台電、台水、市府各局處及國軍弟兄的全力搶修下，災後首要是民生電、水、交通與通訊。

黃偉哲指出，目前國軍兵力仍集中於溪北地區支援清理工作，有超過1300人次投入災後救援作業，還有官兵在鋸除倒樹時不慎受傷，代表市民向國軍表達感謝與關懷。

黃偉哲特別指出，丹娜絲颱風造成積淹水面積約37公頃，顯著低於去（2024）年凱米颱風的330公頃，以及莫拉克颱風的5萬5,000公頃，顯示台南市防洪建設確有成效。

農業局表示，截至7月9日，全市農業總損失金額達新台幣3億9,711萬元。其中，農產損失約2.58億元，禽畜設施7,589萬元，漁船5,970萬元。市府正全力投入復原，並籲請符合資格的農漁民儘速申請天然災害現金救助與低利貸款。

交通局則動員投入號誌搶修，風災後初步修復累積有525件。交通局後續會優先處理影響通行的傾倒桿，目前尚餘282件設施待進一步修復。另針對受影響較大的12個行政區，就停電通訊異常區域加強巡檢並即時排除危險

社會局7日至9日關懷2822位獨居長者，並提供1045人次服務；訪視街友401人次，安置16人；整合市轄的5區實物銀行網絡支援民眾需求；出動5台沐浴車至災區與安置機構提供111人次沐浴服務，5日晚間至10日共開設29處避難收容所，累計收容314人，目前仍有8處開設中，收容53人。

工務局指出，截至7月9日，台南共通報1萬3567棵路樹災情，已清理8741棵，剩餘4826棵加速處理中。主要幹道多已恢復通行，部分路段因電線桿影響仍待台電協力處理。至於廣告招牌災損通報有203件，已完成178件清除作業。

經發局說明，台南市最多累積停電戶數高達28.2萬戶，為全台最多，主要集中於溪北13區。至少600支以上電桿折斷或傾倒，復電工程艱鉅，台電動員橫跨15縣市、超過1000名工程人員支援搶修。至7月10日上午7時已復電23.7萬戶，復電率達84%，尚有4.4萬戶待恢復。

停水方面，包括佳里、將軍、七股地區曾停水1萬2809戶，部分地區(北門、後壁、白河、東山)因停電導致加壓設備無法啟動，水壓較低。目前全市大致供水正常，僅少數地區仍由水車支援。