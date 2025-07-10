鹿港淹水不斷 老街商圈業者：近年申請到淹水補助只有一家

丹娜絲颱風尾造成彰化豪雨，彰化瑤林街、埔頭街一帶地勢低窪，每遇大雨必淹，不過鹿港老街商圈會員回憶，近三年有實際拿到淹水補助的只有一戶，主要是多數店家淹水後忙著善後，沒第一時間拍照，很多店家老闆是租客也較難與房東協調申請補貼。

鹿港老街商圈有70多家會員，業者魏秀娟說，幾乎年年暴雨淹水就波及店家，這次已提早將物品墊高，但還是淹水淹得很淒慘，近三年只有一家商圈會員在第一時間拍照記錄順利申請到淹水補助，除此之外幾乎沒有人有補貼，除了申請水位未達標準，也因損失慘重補貼金額有限，繁瑣的文件降低老會員申請的意願。

依彰化縣災害救助金核發標準，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補償，淹水達100公分每戶發給1萬元。魏秀娟說，這次應有2、3戶會員店家可申請到補助，其中有一間新店家，業者沒經驗，急忙把門打開導致外頭的水全灌進室內，水位達「67公分」。