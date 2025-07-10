鹿港淹水不斷 老街商圈業者：近年申請到淹水補助只有一家
丹娜絲颱風尾造成彰化豪雨，彰化瑤林街、埔頭街一帶地勢低窪，每遇大雨必淹，不過鹿港老街商圈會員回憶，近三年有實際拿到淹水補助的只有一戶，主要是多數店家淹水後忙著善後，沒第一時間拍照，很多店家老闆是租客也較難與房東協調申請補貼。
鹿港老街商圈有70多家會員，業者魏秀娟說，幾乎年年暴雨淹水就波及店家，這次已提早將物品墊高，但還是淹水淹得很淒慘，近三年只有一家商圈會員在第一時間拍照記錄順利申請到淹水補助，除此之外幾乎沒有人有補貼，除了申請水位未達標準，也因損失慘重補貼金額有限，繁瑣的文件降低老會員申請的意願。
依彰化縣災害救助金核發標準，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補償，淹水達100公分每戶發給1萬元。魏秀娟說，這次應有2、3戶會員店家可申請到補助，其中有一間新店家，業者沒經驗，急忙把門打開導致外頭的水全灌進室內，水位達「67公分」。
鹿港老街商圈發展協會理事長黃世杰說，這兩天去看老街會員的善後情況，每戶幾乎損失都都達10萬元，但因50公分災害救助限制，加上9成都是租屋，有的與房東沒有法院公證的合約書，無法與房東協調申請補貼，雖長期受淹水所苦，但時常都要自行吸收損失，這次已向經濟部反映，希望由商圈認定災損申請專案補助。
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