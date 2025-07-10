山洪暴發、國家警報狂響 南橫送貨司機曝「山上超危險！」

中央氣象署針對高雄山區發布大豪雨特報，高雄市67處發布土石流紅色警戒，甲仙、杉林等地多條溪流也被列入警戒區域，中午過後鄰近警戒區的居民手機不斷傳來國家警報，提醒做好避難措施。美濃區雨勢也不小，農民哀號，黃瓜幼苗泡在水中，希望大雨快停。

防災資訊網顯示，高雄山區「紅通通」一大片，土石流紅色警戒區已經上升至67處、黃色警戒23處，大規模崩塌警戒共4處。

中午12點過後，水土保持署接連針對杉林區集來里、木梓里及台南南化玉山里等土石流黃色警戒區發布警報，提醒居民要做好防災避難準備。從甲仙寶隆大橋看過去，暴漲溪流水勢湍急，水面逼近溪畔堤岸；山溝水流也很大，步步進逼橋梁橋面。

今早前往桃源區送貨的便利商店盧姓司機說，桃源山區大雨狂瀉，勤和溪底便道已經沖毀無法通行，復興里以上道路不通，已經3天無法送貨至拉芙蘭里，另從六龜通往甲仙的道路雖然可以通行，但沿途多處積淹水及落石，一路開車心驚膽跳，路況很危險，除非必要，不要上山。

桃源區公所表示，7月9日豪雨災情，台20線臨93線便道勤和至復興路段封閉交通中斷。北三里民眾有「通訊醫療」需求，可聯繫里長或撥打衛生所專線 07-6861126。