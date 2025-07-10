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雨未停天然災害救助開始受理 雲林申報熱絡公所服務到家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林各公所開始受理申報災害救助，為方便偏遠農區，公所還設立臨時申報點，吸引農民就近申報。記者蔡維斌／攝影
雲林各公所開始受理申報災害救助，為方便偏遠農區，公所還設立臨時申報點，吸引農民就近申報。記者蔡維斌／攝影

丹娜絲颱風夾帶豪雨侵襲，雲林縣到目前統計造成農損金額逾3.2億元，農業部已公告雲林縣20多種作物納入天然災害現金救助，各鄉鎮市公所除陸續接獲農民速報災害，因逢轉作申報期，農民「二合一」連同災害一併作業，虎尾和土庫則另設臨時申報據點，方便申請，免於舟車勞頓。

縣府農業處表示，據統計雲林截至7月10日上午農損面積達4458公頃，損失逾3.2億，受損最嚴重的前5項作物為竹筍、食用玉米、柳橙、香蕉、椪柑；農業部並已公告雲林共20多項農作納入天然災害現金救助申請，各公所已開始受理申請。

兩天來包括元長、土庫等公所已陸續接獲農民速報災害，昨天開始則正式受理申報，一早就有不少農民申報，元長鄉公所表示，目前正值轉作申報，許多農民「二合一」順便辦理災害救助，省去雨天舟車勞頓。

虎尾蔡姓玉米農表示，自己種3分多地食用玉米，想不到颱風一掃全沒，辛苦的心血轉眼成空，申請救助盼多少補貼損失成本。元長鄉陳姓農民則說，目前不少稻田和花生都已完成採收，否則災情恐將更嚴重。

虎尾鎮長林嘉弘表示，目前申請災害救助已超過百件，以玉米占約9成最多。考量虎尾農區距離公所遠，加上連日豪雨不停，為方便農民申報，已規畫下周一、二（14、15日）上午9至11點在頂溪聖母廟、大屯城隍廟設立臨時申請站，將來如再有需要再滾動式調整時間。

土庫鎮目前已受理205件，因馬光地區農民多且距公所超過6公里，因此已在馬光圖書館設立申請站，可就近申請。

雲林各公所開始受理申報災害救助，為方便偏遠農區，公所還設立臨時申報點，吸引農民就近申報。記者蔡維斌／攝影
雲林各公所開始受理申報災害救助，為方便偏遠農區，公所還設立臨時申報點，吸引農民就近申報。記者蔡維斌／攝影

丹娜絲颱風

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