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中南部豪雨持續 土石流紅色警戒增至119條

中央社／ 台北10日電

中南部豪雨持續，農業部農村發展及水土保持署今天午後發布的土石流潛勢溪流紅色警戒，從上午67條增至119條。

農水署上午發布67條土石流紅色警戒，分布於高雄市、屏東縣及嘉義縣3縣市，午後土石流紅色警戒增至119條，除了高、屏及嘉義縣外，新增台東縣，共4縣13鄉44村。

此外，大崩塌紅色警戒區，上午只有高雄市六龜區興龍里，午後增加屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、屏東縣霧台鄉阿禮村。

農水署表示，土石流及大崩塌紅色警戒區，地方政府應勸告或強制民眾撤離，並作適當安置。

農業部上午發布土石流潛勢溪流黃色警戒有151條，午後增至177條，分布於南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，共8縣23鄉69村。

同時，農水署也發布5處大規模崩塌黃色警戒區，分布於高雄市茂林區萬山里、茂林里，屏東縣霧台鄉大武村，嘉義縣竹崎鄉白杞村，高雄市桃源區寶山里。地方政府應進行疏散避難勸告。

丹娜絲颱風

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