快訊

美國腦死孕婦成胚胎容器！法規剝奪生育自主權？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

停電滿一百小時…台南市下營區沒停班課又暴雨 住戶：怎麼辦？

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳姓女住戶說，目前大屯社區這邊像一片荒島，家裡屋頂被丹娜絲吹翻，還找不到人可以修，又持續暴雨，只能讓雨下到房子裡。圖／陳女提供
陳姓女住戶說，目前大屯社區這邊像一片荒島，家裡屋頂被丹娜絲吹翻，還找不到人可以修，又持續暴雨，只能讓雨下到房子裡。圖／陳女提供

丹娜絲颱風重創台南，在狂風洗禮下，造成許多行政區房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，人口有1577人的下營區大吉里也慘不忍睹，家住大吉里大屯寮的陳姓女住戶指出，停電已98小時邁向100小時，冰箱食物壞了，市府今天沒有宣布停班停課，不知道老人小孩怎麼辦。

陳姓女住戶說，目前大屯社區這邊像一片荒島，家裡屋頂被丹娜絲吹翻，還找不到人可以修，又持續暴雨，只能讓雨下到房子裡；聯外道路被倒下來的樹枝和電線桿擋住，雖然清除一些，但還是有歪斜的電線桿和樹橫跨道路中間，唯一一條搶通的路，又因為淹水難以通過。

陳女表示，停電已邁向98小時，目前仍不知道何時才能復電，又沒有停班課，大家都要上班，雨下不停很危險，大屯社區又8到9成都是老人，實在不知道家裡老人小孩怎麼辦；新興里親戚的房子屋頂也被吹走，據她了解，整個下營區受創都蠻重。

陳女指出，停水兩天後，目前有水，網路要到住家外面才有訊號，她能體諒天災不是大家所願，也知道工作人員很辛苦，但還是希望能夠盡快復電，基本的民生生活能過得下去，其他再慢慢清理；前幾天1999也打不通，打到今天終於打通，她們只希望能夠被看見。

另外，住家附近新興里東興國小的屋頂也被吹掀，但沒有停班課，暑假有活動的畫，老師一定要去學校，要怎麼照顧學童安全又兼顧環境的整理？光電板也有掉落，學校小門掉在路邊。此外溪北區的學校，尤其是沿海地區，真的受創非常嚴重，都有待復原。

陳姓女住戶指出，台南市下營區東興國小小門被吹落。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，台南市下營區東興國小小門被吹落。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，台南市下營區東興國小屋頂也被吹掀，但沒有停班課。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，台南市下營區東興國小屋頂也被吹掀，但沒有停班課。圖／陳女提供
陳姓女住戶說，目前大屯社區這邊像一片荒島，家裡屋頂被丹娜絲吹翻，還找不到人可以修，又持續暴雨，只能讓雨下到房子裡。圖／陳女提供
陳姓女住戶說，目前大屯社區這邊像一片荒島，家裡屋頂被丹娜絲吹翻，還找不到人可以修，又持續暴雨，只能讓雨下到房子裡。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，台南市下營區東興國小屋頂光電板掉落。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，台南市下營區東興國小屋頂光電板掉落。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，聯外道路被倒下來的樹枝和電線桿擋住，目前清除一些，但還是有歪斜的電線桿和樹橫跨道路中間。圖／陳女提供
陳姓女住戶指出，聯外道路被倒下來的樹枝和電線桿擋住，目前清除一些，但還是有歪斜的電線桿和樹橫跨道路中間。圖／陳女提供

丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／台電道歉！台南還有4萬多戶停電逾84小時「螞蟻雄兵」加入拚復電

台電日夜搶修變電所恢復供電 嘉縣剩2萬餘戶停電

風雨中點燈 台電嘉縣新塭變電所晚間重啟 停電剩2萬餘戶冒雨搶修

嘉縣仍3萬多戶停電 翁章梁：10日陸續恢復

相關新聞

暴雨致路基流失泥流阻礙 高屏、台東公路搶通時間1次看

丹娜絲颱風過後，截至今中午11時止，總計有2處道路災組路段、3處路段道路災情、5處預警性封閉路段，部分路段今天下午可搶通...

嘉義颱風受災戶停水電逾80小時 屋頂被掀翻只能睡帳篷

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，沿海地區超過500支電線桿被吹斷，仍有超過2萬戶尚未復電，集中在布袋、義竹、六腳及東...

影／台電道歉！台南還有4萬多戶停電逾84小時「螞蟻雄兵」加入拚復電

經丹娜絲颱風的蹂躪，台南的供電線路可謂柔腸寸斷，截至今天上午11時，仍有4萬1624戶停電，曾停電戶數達28萬5247戶...

丹娜絲重創嘉義市府啟動4階段復原 全市主要幹道全部恢復通行

丹娜絲登陸嘉縣布袋，重創嘉市民生基礎設施，今天災後第5天，市長黃敏惠率市府團隊連日持續召開災害會議應對，啟動「搶通、去化...

影／颱風尾雨勢強勁 屏東霧台鄉大武部落唯一聯絡道路沖毀成孤島 

丹娜絲颱風過後屏東山區連日雨勢不斷，屏東縣霧台鄉大武部落對外唯一聯絡道路霧大二號便道，颱風過後9日只剩下三分之一路面可通...

滯留民眾南竿機場鼓譟 連江縣府：下午可疏運完畢

颱風丹娜絲與低氣壓外圍環流打亂馬祖對外交通，今天仍有旅客滯留。上午約20名旅客聚集南竿機場航空公司櫃台，大聲要求開加班機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。