停電滿一百小時…台南市下營區沒停班課又暴雨 住戶：怎麼辦？

丹娜絲颱風重創台南，在狂風洗禮下，造成許多行政區房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，人口有1577人的下營區大吉里也慘不忍睹，家住大吉里大屯寮的陳姓女住戶指出，停電已98小時邁向100小時，冰箱食物壞了，市府今天沒有宣布停班停課，不知道老人小孩怎麼辦。

陳姓女住戶說，目前大屯社區這邊像一片荒島，家裡屋頂被丹娜絲吹翻，還找不到人可以修，又持續暴雨，只能讓雨下到房子裡；聯外道路被倒下來的樹枝和電線桿擋住，雖然清除一些，但還是有歪斜的電線桿和樹橫跨道路中間，唯一一條搶通的路，又因為淹水難以通過。

陳女表示，停電已邁向98小時，目前仍不知道何時才能復電，又沒有停班課，大家都要上班，雨下不停很危險，大屯社區又8到9成都是老人，實在不知道家裡老人小孩怎麼辦；新興里親戚的房子屋頂也被吹走，據她了解，整個下營區受創都蠻重。

陳女指出，停水兩天後，目前有水，網路要到住家外面才有訊號，她能體諒天災不是大家所願，也知道工作人員很辛苦，但還是希望能夠盡快復電，基本的民生生活能過得下去，其他再慢慢清理；前幾天1999也打不通，打到今天終於打通，她們只希望能夠被看見。