嘉義縣指標活動東石海之夏 風災影響延期

嘉縣府原定7月19、20、26、27日4天，在東石漁人碼頭舉辦指標性活動「海之夏」，受颱風丹娜絲影響，東石漁人碼頭園區災損嚴重，縣府決定延期，擇期公告新活動日期。

據嘉義縣文化觀光局發布的訊息，此次颱風造成東石漁人碼頭多處設施損毀，園區樹木傾倒超過百棵，嚴重影響活動場地安全與動線規劃，經實地勘查評估，為顧及活動參與者與工作人員安全，決定延期。

文觀局表示，若園區修復順利，可望近期重新規劃活動檔期，詳細資訊將統一於嘉義縣文化觀光局官網及「東石海之夏」臉書（Facebook）粉絲專頁公告，請民眾持續關注最新消息。