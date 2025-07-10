快訊

美國腦死孕婦成胚胎容器！法規剝奪生育自主權？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

災後重建遇上豪大雨 台南麻豆一度積淹水 果園彷彿變「文旦湯」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，且近期麻豆許多文旦因颱風落果，不少果農還來不及清理，滿地的文旦也因果園積水彷彿成為「文旦湯」。記者萬于甄／攝影
台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，且近期麻豆許多文旦因颱風落果，不少果農還來不及清理，滿地的文旦也因果園積水彷彿成為「文旦湯」。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲甫重創台南，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，且適逢大潮，導致麻豆、七股部分地區出現積淹水情況，麻豆許多果農近期收整堆置的文旦，直接被積水沖倒撒滿地，有居民無奈，「雨彷彿用倒的，家門前的路已淹上來，滿地文旦湯」，所幸雨勢稍緩後，積水也快速退水。

根據中央氣象署資料統計，台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，且近期麻豆許多文旦因颱風落果，不少果農還來不及清理，滿地的文旦也因果園積水彷彿成為「文旦湯」，不過上午11點多雨勢稍緩後，積水也快速退去。

安業里長李士博說，針對果農近期清理出的文旦落果，麻豆農會也主動協助幫忙清運，現在道路整理乾淨後，暫時就不讓果農堆置文旦在路旁，會找固定地點讓果農放置，並由農會找抓斗機、山貓車等前來處理，預計會收到果農整理完畢。

他也提到，今年文旦雖8成以上都被颱風吹落果，不過仍在果樹上的文旦會繼續生長，且若天氣情況良好，文旦就會長得比較大顆，因為比較有營養，類似蔬果的概念，所以現在存活下來的文旦相當珍貴。

台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，不過上午11點多雨勢稍緩後，積水也快速退去。記者萬于甄／攝影
台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，不過上午11點多雨勢稍緩後，積水也快速退去。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／台中大里運動公園停車場為何積水？ 停管處：得先把水抽完

台中豪大雨釀人孔蓋浮起 害駕駛輾到翻車腰椎骨折

影／台東南迴大豪雨 公路多處土石泥流積水難行

台中大雨 市府統計13戶積水國軍支援地方復原

相關新聞

山洪暴發、國家警報狂響 南橫送貨司機曝「山上超危險！」

中央氣象署針對高雄山區發布大豪雨特報，高雄市67處發布土石流紅色警戒，甲仙、杉林等地多條溪流也被列入警戒區域，中午過後鄰...

暴雨致路基流失泥流阻礙 高屏、台東公路搶通時間1次看

丹娜絲颱風過後，截至今中午11時止，總計有2處道路災組路段、3處路段道路災情、5處預警性封閉路段，部分路段今天下午可搶通...

鹿港淹水不斷 老街商圈業者：近年申請到淹水補助只有一家

丹娜絲颱風尾造成彰化豪雨，彰化瑤林街、埔頭街一帶地勢低窪，每遇大雨必淹，不過鹿港老街商圈會員回憶，近三年有實際拿到淹水補...

嘉義颱風受災戶停水電逾80小時 屋頂被掀翻只能睡帳篷

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，沿海地區超過500支電線桿被吹斷，仍有超過2萬戶尚未復電，集中在布袋、義竹、六腳及東...

臉書貼台電人員辛苦搶修被灌千則留言抱怨 黃偉哲回應了

丹娜絲颱風重創台南進入第5天，還有4萬多戶尚未恢復供電，台南市長黃偉哲在臉書分享台電人員的辛苦，但反被灌上千則留言抱怨，...

雨未停天然災害救助開始受理 雲林申報熱絡公所服務到家

丹娜絲颱風夾帶豪雨侵襲，雲林縣到目前統計造成農損金額逾3.2億元，農業部已公告雲林縣20多種作物納入天然災害現金救助，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。