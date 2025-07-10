災後重建遇上豪大雨 台南麻豆一度積淹水 果園彷彿變「文旦湯」

颱風丹娜絲甫重創台南，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，且適逢大潮，導致麻豆、七股部分地區出現積淹水情況，麻豆許多果農近期收整堆置的文旦，直接被積水沖倒撒滿地，有居民無奈，「雨彷彿用倒的，家門前的路已淹上來，滿地文旦湯」，所幸雨勢稍緩後，積水也快速退水。

根據中央氣象署資料統計，台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，且近期麻豆許多文旦因颱風落果，不少果農還來不及清理，滿地的文旦也因果園積水彷彿成為「文旦湯」，不過上午11點多雨勢稍緩後，積水也快速退去。

安業里長李士博說，針對果農近期清理出的文旦落果，麻豆農會也主動協助幫忙清運，現在道路整理乾淨後，暫時就不讓果農堆置文旦在路旁，會找固定地點讓果農放置，並由農會找抓斗機、山貓車等前來處理，預計會收到果農整理完畢。