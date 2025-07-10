災後重建遇上豪大雨 台南麻豆一度積淹水 果園彷彿變「文旦湯」
颱風丹娜絲甫重創台南，各地災後重建工作還在進行，卻又碰上強降雨，且適逢大潮，導致麻豆、七股部分地區出現積淹水情況，麻豆許多果農近期收整堆置的文旦，直接被積水沖倒撒滿地，有居民無奈，「雨彷彿用倒的，家門前的路已淹上來，滿地文旦湯」，所幸雨勢稍緩後，積水也快速退水。
根據中央氣象署資料統計，台南麻豆今早7點至10點每小時降雨量均超過40毫米，今天又逢大潮，造成安業、小埤里等多處地勢低窪區域部分道路積淹水，且近期麻豆許多文旦因颱風落果，不少果農還來不及清理，滿地的文旦也因果園積水彷彿成為「文旦湯」，不過上午11點多雨勢稍緩後，積水也快速退去。
安業里長李士博說，針對果農近期清理出的文旦落果，麻豆農會也主動協助幫忙清運，現在道路整理乾淨後，暫時就不讓果農堆置文旦在路旁，會找固定地點讓果農放置，並由農會找抓斗機、山貓車等前來處理，預計會收到果農整理完畢。
他也提到，今年文旦雖8成以上都被颱風吹落果，不過仍在果樹上的文旦會繼續生長，且若天氣情況良好，文旦就會長得比較大顆，因為比較有營養，類似蔬果的概念，所以現在存活下來的文旦相當珍貴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言