彰化雨狂炸滿處淹水田爛果、蜂箱泡水 農損破2億

丹娜絲颱風尾造成彰化豪雨，縣府初估至中午止，全縣農損已突破2億元，農業部公告農損項目，不過，縣府也接獲民眾陳情，有許多農損作物未被納入救助範圍，包括洋香瓜（哈蜜瓜）、香瓜、柚子、檸檬、洋桔梗、養蜂用蜂箱、牧草、馬拉巴栗等，大多經濟價值高，且損害面積超過5成以上，希望也能納入補助項目。

彰化7月8日、9日豪雨不斷，半數鄉鎮泡在水裡，災情相當慘重，今天上午雨間歇，但氣象署仍預警彰化局部大雨發生機率高，農業災損也面積及數量也持續攀升，農業部目前公告彰化農損項目包含大豆、落花生、胡(芝)麻、甘藷、香蕉、紅龍果、番石榴、大小菊、非洲菊，以及部分蔬菜類農作物。

農民指出，彰化紅龍果現值採收期，有的果農在颱風前搶收，若經過豪雨淹水，損失就相當慘重；芭樂現值生長期，「一旦掉果幾乎沒救」，若長時間雨水侵襲也難收成，農業處說，大雨導致蜂箱泡水，蜜蜂溺斃或飛走影響後續產量。

農業處說，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，其請救助項目損失率達20%以上者，即可向土地所在地公所提出申請現金救助，未達20%者不予救助。