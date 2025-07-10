滯留民眾南竿機場鼓譟 連江縣府：下午可疏運完畢
颱風丹娜絲與低氣壓外圍環流打亂馬祖對外交通，今天仍有旅客滯留。上午約20名旅客聚集南竿機場航空公司櫃台，大聲要求開加班機。連江縣府評估，今日內空運應可疏運完旅客。
警方指出，上午9時30分左右，因滯留多日無法候補上回台班機的約20名民眾，陸續聚集於南竿機場立榮航空公司櫃台前，並開始高喊「開加班機」、「我要回家」等，要求航空公司開加班機，或協調軍機疏運。也有民眾強調已滯留馬祖4天，花費破新台幣萬元，只想趕快回家。
航空警察局南竿分駐所獲報後，立即派多名警員前往現場安撫民眾，抗議與圍觀人群約持續15分鐘後逐漸散去。警方研判，應為零星民眾因等不到回台飛機，表達不滿情緒，可以理解民眾焦急心情。
連江縣政府訊息指出，今天上午從馬祖開往基隆港的「新台馬輪」共536人搭乘，並未客滿。連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐告訴中央社記者，上午10時為止，滯留旅客約200餘人，若今天空中航班均正常，滯留旅客應可全數以空運疏運完畢。
航商全港通航業公司今天中午公告，「新台馬輪」今晚從基隆港開往馬祖，明天上午從馬祖返回基隆港的航班，正常開航。
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