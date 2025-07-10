快訊

美國腦死孕婦成胚胎容器！法規剝奪生育自主權？

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

盡力了...建臺高中集體報錯名事件 苗栗縣政府改輔導選填志願

聽新聞
0:00 / 0:00

南投香蕉倒伏成片 颱風橫掃蕉農喊苦：一夜全沒了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣香蕉遭丹娜絲颱風摧殘，蕉園整片倒伏，損失慘重。圖／南投縣政府提供
南投縣香蕉遭丹娜絲颱風摧殘，蕉園整片倒伏，損失慘重。圖／南投縣政府提供

丹娜絲颱風影響，南投地區出現11至13級強陣風，造成集集、水里、竹山等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「風一來就沒了」，南投縣府證實損害嚴重，農業部已公告納入現金救助，每公頃補助8萬元，即日起至22日受理申請。

南投縣農業處指出，這次颱風挾帶強風豪雨，對縣內農作物造成明顯損害，其中以香蕉受創最重。集集鎮蕉農表示，雖已事前加固防颱措施，但強風來襲速度快、風勢猛烈，「整片蕉園一夕倒光」，令人無奈。

南投縣香蕉受損面積和金額，各鄉鎮公所仍在統計，但農業部日前公告，將香蕉納入天然災害現金救助項目，凡損害面積達20%以上者，即符合申請條件。補助金額每公頃為8萬元，自即日起至7月22日止，開放農民向所在地公所申請。

農業處提醒農民備妥地籍謄本或土地權狀正本、身分證、印章、農會存摺及現場災損照片等文件，盡速完成申報作業，以利加快審核與救助流程。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

農業部嘆預算遭砍難救助 張嘉郡：喊窮請說明錢花哪？

新增公告彰雲高屏天然災害救助品項 農業部：絕無政治考量

高市第2波農損救助 香蕉、苦瓜等10日起受理

丹娜絲颱風肆虐…農損升至20.7億 香蕉、文旦柚皆逾2億

相關新聞

山洪暴發、國家警報狂響 南橫送貨司機曝「山上超危險！」

中央氣象署針對高雄山區發布大豪雨特報，高雄市67處發布土石流紅色警戒，甲仙、杉林等地多條溪流也被列入警戒區域，中午過後鄰...

暴雨致路基流失泥流阻礙 高屏、台東公路搶通時間1次看

丹娜絲颱風過後，截至今中午11時止，總計有2處道路災組路段、3處路段道路災情、5處預警性封閉路段，部分路段今天下午可搶通...

鹿港淹水不斷 老街商圈業者：近年申請到淹水補助只有一家

丹娜絲颱風尾造成彰化豪雨，彰化瑤林街、埔頭街一帶地勢低窪，每遇大雨必淹，不過鹿港老街商圈會員回憶，近三年有實際拿到淹水補...

嘉義颱風受災戶停水電逾80小時 屋頂被掀翻只能睡帳篷

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，沿海地區超過500支電線桿被吹斷，仍有超過2萬戶尚未復電，集中在布袋、義竹、六腳及東...

臉書貼台電人員辛苦搶修被灌千則留言抱怨 黃偉哲回應了

丹娜絲颱風重創台南進入第5天，還有4萬多戶尚未恢復供電，台南市長黃偉哲在臉書分享台電人員的辛苦，但反被灌上千則留言抱怨，...

雨未停天然災害救助開始受理 雲林申報熱絡公所服務到家

丹娜絲颱風夾帶豪雨侵襲，雲林縣到目前統計造成農損金額逾3.2億元，農業部已公告雲林縣20多種作物納入天然災害現金救助，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。