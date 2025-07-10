南投香蕉倒伏成片 颱風橫掃蕉農喊苦：一夜全沒了

受丹娜絲颱風影響，南投地區出現11至13級強陣風，造成集集、水里、竹山等地香蕉園倒伏成片。蕉農苦嘆「風一來就沒了」，南投縣府證實損害嚴重，農業部已公告納入現金救助，每公頃補助8萬元，即日起至22日受理申請。

南投縣農業處指出，這次颱風挾帶強風豪雨，對縣內農作物造成明顯損害，其中以香蕉受創最重。集集鎮蕉農表示，雖已事前加固防颱措施，但強風來襲速度快、風勢猛烈，「整片蕉園一夕倒光」，令人無奈。

南投縣香蕉受損面積和金額，各鄉鎮公所仍在統計，但農業部日前公告，將香蕉納入天然災害現金救助項目，凡損害面積達20%以上者，即符合申請條件。補助金額每公頃為8萬元，自即日起至7月22日止，開放農民向所在地公所申請。

農業處提醒農民備妥地籍謄本或土地權狀正本、身分證、印章、農會存摺及現場災損照片等文件，盡速完成申報作業，以利加快審核與救助流程。