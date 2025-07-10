台東大武6百毫米雨量 泥流四竄淹路灌房

受低壓帶及西南氣流持續影響，台東大武鄉地區24小時累計雨量逾6百毫米，不僅多處道路被土石泥流沖刷，造成交通受阻，尚武村太湖社區6戶人家，也因邊坡泥水灌入，共9村民被迫撤離安置活動中心，所幸沒有傳出重大災情。

縣長饒慶鈴率縣府團隊前往受災嚴重的尚武村巡視，立委黃建賓也返回故鄉勘災，並指示相關單位全力協助公所做好災險搶修復原。位於朝庸溪旁的尚武村太湖社區，有住家邊坡泥水灌入，基於安全考量，公所協助居民撤離安置。