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台東大武6百毫米雨量 泥流四竄淹路灌房

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立委黃建賓也返回故鄉勘災，並指示相關單位全力協助公所做好災險搶修復原。圖／民眾提供
立委黃建賓也返回故鄉勘災，並指示相關單位全力協助公所做好災險搶修復原。圖／民眾提供

受低壓帶及西南氣流持續影響，台東大武鄉地區24小時累計雨量逾6百毫米，不僅多處道路被土石泥流沖刷，造成交通受阻，尚武村太湖社區6戶人家，也因邊坡泥水灌入，共9村民被迫撤離安置活動中心，所幸沒有傳出重大災情。

縣長饒慶鈴率縣府團隊前往受災嚴重的尚武村巡視，立委黃建賓也返回故鄉勘災，並指示相關單位全力協助公所做好災險搶修復原。位於朝庸溪旁的尚武村太湖社區，有住家邊坡泥水灌入，基於安全考量，公所協助居民撤離安置。

另公路局南區養護工程分局的搶修交通管制包括台9線405公里大溪路段，單線雙向管制通行、台9線420公里尚武路段朝庸橋現場封閉管制中，車輛已引導改行上游金龍橋、台9線421公里雙向路面積水，雙向管制通行、台9線423與425公里南興路段維持雙向管制通行。

受低壓帶及西南氣流持續影響，台東大武鄉地區24小時累計雨量逾6百毫米，不僅多處道路被土石泥流沖刷，造成交通受阻，尚武村太湖社區6戶人家，也因邊坡泥水灌入，共9村民被迫撤離安置活動中心，所幸沒有傳出重大災情。圖／民眾提供
受低壓帶及西南氣流持續影響，台東大武鄉地區24小時累計雨量逾6百毫米，不僅多處道路被土石泥流沖刷，造成交通受阻，尚武村太湖社區6戶人家，也因邊坡泥水灌入，共9村民被迫撤離安置活動中心，所幸沒有傳出重大災情。圖／民眾提供

丹娜絲颱風

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