台東大武6百毫米雨量 泥流四竄淹路灌房
受低壓帶及西南氣流持續影響，台東大武鄉地區24小時累計雨量逾6百毫米，不僅多處道路被土石泥流沖刷，造成交通受阻，尚武村太湖社區6戶人家，也因邊坡泥水灌入，共9村民被迫撤離安置活動中心，所幸沒有傳出重大災情。
縣長饒慶鈴率縣府團隊前往受災嚴重的尚武村巡視，立委黃建賓也返回故鄉勘災，並指示相關單位全力協助公所做好災險搶修復原。位於朝庸溪旁的尚武村太湖社區，有住家邊坡泥水灌入，基於安全考量，公所協助居民撤離安置。
另公路局南區養護工程分局的搶修交通管制包括台9線405公里大溪路段，單線雙向管制通行、台9線420公里尚武路段朝庸橋現場封閉管制中，車輛已引導改行上游金龍橋、台9線421公里雙向路面積水，雙向管制通行、台9線423與425公里南興路段維持雙向管制通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言