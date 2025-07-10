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影／連日大雨掏空彰化東溝排水防汛道路 農用小貨車路過被坑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午陷落坑了一輛小貨車。圖／埔心鄉公所提供
彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午陷落坑了一輛小貨車。圖／埔心鄉公所提供

彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午陷落，出現長5公尺、寬3公尺的天坑，鄉公所據報通知養護單位縣政府灌漿，因天坑位置剛好有排水涵管，農民擔心灌漿後堵塞，趕到阻止，鄉公所人員溝通中。

埔心鄉東溝排水位在大新路478巷、員鹿路三段419巷的交會處，今上午6點多路面坍陷，有一輛農用小貨車路過被坑，車主沒受傷，聯絡緊急吊起。鄉公所接到通報。鄉長張佩瑩到達查看，並表示，丹娜絲颱風前這個地方多次出現小坑洞，鄉公所依規定通知縣政府填補，接連兩天大雨和今小雨的沖蝕，可能加速掏空路基，導致形成天坑。

縣政府調派包商到場灌漿，周邊農民也趕到，以灌漿恐堵塞路面下涵管影響排水，將造成東溝排水東側農地積水為由，阻止施工，鄉公所接到消息也派員到場協助包商跟農民溝通，說明施工作業流程，希望同意灌漿補天坑。

彰化縣埔心鄉長張佩瑩和工程人員查看東溝排水防汛道路東側路面天坑。圖／埔心鄉公所提供
彰化縣埔心鄉長張佩瑩和工程人員查看東溝排水防汛道路東側路面天坑。圖／埔心鄉公所提供
彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午出現天坑。圖／埔心鄉公所提供
彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午出現天坑。圖／埔心鄉公所提供

丹娜絲颱風

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