影／連日大雨掏空彰化東溝排水防汛道路 農用小貨車路過被坑
彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午陷落，出現長5公尺、寬3公尺的天坑，鄉公所據報通知養護單位縣政府灌漿，因天坑位置剛好有排水涵管，農民擔心灌漿後堵塞，趕到阻止，鄉公所人員溝通中。
埔心鄉東溝排水位在大新路478巷、員鹿路三段419巷的交會處，今上午6點多路面坍陷，有一輛農用小貨車路過被坑，車主沒受傷，聯絡緊急吊起。鄉公所接到通報。鄉長張佩瑩到達查看，並表示，丹娜絲颱風前這個地方多次出現小坑洞，鄉公所依規定通知縣政府填補，接連兩天大雨和今小雨的沖蝕，可能加速掏空路基，導致形成天坑。
縣政府調派包商到場灌漿，周邊農民也趕到，以灌漿恐堵塞路面下涵管影響排水，將造成東溝排水東側農地積水為由，阻止施工，鄉公所接到消息也派員到場協助包商跟農民溝通，說明施工作業流程，希望同意灌漿補天坑。
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