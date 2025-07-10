影／連日大雨掏空彰化東溝排水防汛道路 農用小貨車路過被坑

彰化縣埔心鄉東溝排水防汛道路東側路面今上午陷落，出現長5公尺、寬3公尺的天坑，鄉公所據報通知養護單位縣政府灌漿，因天坑位置剛好有排水涵管，農民擔心灌漿後堵塞，趕到阻止，鄉公所人員溝通中。

埔心鄉東溝排水位在大新路478巷、員鹿路三段419巷的交會處，今上午6點多路面坍陷，有一輛農用小貨車路過被坑，車主沒受傷，聯絡緊急吊起。鄉公所接到通報。鄉長張佩瑩到達查看，並表示，丹娜絲颱風前這個地方多次出現小坑洞，鄉公所依規定通知縣政府填補，接連兩天大雨和今小雨的沖蝕，可能加速掏空路基，導致形成天坑。