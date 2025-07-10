立委會勘南橫公路橋 會同原鄉關注災後重建進展

立委許智傑9日下午赴高雄市原鄉現場會勘，關心明霸克露橋中期橋梁災害修復工程，針對橋體受損與交通安全等問題，呼籲中央盡速協助修復作業，保障原鄉居民基本通行權利。此次會勘行程，邀請公路局南區養護工程分局前往了解，前高雄市議員伊斯坦大．貝雅夫．正福與桃源區民代表會高清源主席也共同參與，表達對災後重建的高度關注與訴求。

有居民向許智傑陳情，希望能立刻開啟行動服務站，許智傑立刻協助了解，轉交相關單位，串聯起居民跟政府之間的溝通聯繫。

許智傑表示，他長年關心原鄉發展與道路安全，多次深入部落第一線，無論在災前防備或災後重建都不缺席。南橫公路台20線明霸克露橋為高雄原鄉地區重要聯外通道，多年前在族人與民代努力下，成功爭取興建，如今再次遭豪雨重創，必須盡速修復。

許智傑指出，從八八風災至今，河床快速沖刷上升55米顯示環境變遷劇烈，也突顯該強化檢測橋梁基礎，確保居民通行的安全無虞。

伊斯坦大．貝雅夫．正福前議員表示，當年政府原無計畫興建聯外橋樑，甚至曾建議原住民要遷村，但在族人堅持捍衛「我們的家園」下，他北上與許智傑攜手合作召開公聽會，四處為族人奔走，才向災後重建委員會爭取到預算跟建設，最終才促成現今的明霸克露橋。

許智傑也向現場辛苦的工程人員道謝，感謝大家守護族人安全下山、安心生活的權利，未來他會持續與相關單位，包含公路局、地方政府與原住民族人密切溝通，讓明霸克露橋不僅「修好」，更能成為一條安全、永續、信賴的道路，繼續捍衛原鄉地區的交通命脈與族人生活權益。