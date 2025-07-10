暴雨致路基流失泥流阻礙 高屏、台東公路搶通時間1次看

丹娜絲颱風過後，截至今中午11時止，總計有2處道路災組路段、3處路段道路災情、5處預警性封閉路段，部分路段今天下午可搶通，但台東森永路段路基流失，13日下午5時才可排除，交通部公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並呼籲用路人，颱風豪雨過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

一、預警性封閉路段包含：

1.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，已於9日16時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

2.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，已於9日23時實施預警性封閉，預計10日12時開放通行。

3.高雄市六龜區台27線12K~23K(中興至大津路段)，已於9日20時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

4.高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)，已於9日18時實施預警性封閉，預計11日17時開放通行。

5.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏~五里埔路段)，已於9日19時30分實施預警性封。

二、道路災阻路段：2處

1.台東縣大武鄉台9線420K+950(尚武朝庸橋)，道路無法通行(替代道路:上游金龍橋)，預計10日15時搶通。

2.台東縣大武鄉台9線425k+100(南興路段）土石泥流，道路無法通行，預計10日15時清除完成。

三、道路災情路段：3處

1.台東縣達仁鄉台9戊線2K+900(森永路段)，路基流失，現有路面寬度尚可通行，預計13日17時排除

2.台東縣太麻里鄉台9線405k大溪路段，土石泥流，單線雙向管制通行。

3.台東縣大武鄉台9線423k，南下土石泥流，維持雙向管制通行。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。