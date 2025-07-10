丹娜絲肆虐南投山林 溪頭樹木倒塌嚴重神木步道寸步難行

丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創南投山區，台大實驗林管理處轄下溪頭、鳳凰及下坪等三大自然教育園區多條步道因倒木及路況不穩封閉，考量園區安全及搶修作業困難，溪頭今天持續休園，全面清理環境與修復設施，避免遊客進入受困或發生意外。

實驗林管處說，溪頭自然教育園區災後多條步道出現樹倒與坍方，尤以通往神木區之路段情況最為嚴重，幾乎無法通行；鳳凰林道前往天文台的步道也傳出坍方情形。雖已派員全力搶修，但山區連日降雨影響清理進度，並可能危及搶修人員安全。考量遊客人身安全，決定延長休園時間，盼加快清理腳步，盡速恢復正常開放。

同樣情況也出現在鳳凰自然教育園區及竹山鎮下坪自然教育園區。兩地皆因多處樹木倒伏，搶修尚未完成，呼籲遊客暫緩上山行程，待天候穩定與園區公告開放後再入園。

根據台大實驗林管處最新公告，目前溪頭園區部分設施與步道經初步清理後，已陸續恢復開放。可通行路段包括賞鳥步道、觀景步道、幽靜步道、森林探索區、大學坑步道、森林浴步道及空中走廊，仍須依現場指示行走。

仍處於封閉或受限通行狀態的路段，包含大學池步道、銀杏步道、沿溪步道；而神木步道、神木林道、鳳凰林道及登山步道則因路況嚴重，暫時全面禁止通行。