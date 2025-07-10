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颱風災情嚴重還沒恢復 台南有里長罕見不求上級：與其人助不如自助
颱風過境至今台南仍有區里災情嚴重還沒完全恢復，仁德區成功里也有不少路樹傾倒妨礙通行甚至危害路過人車安全，卻罕見不敢要求政府協助，至今不少志工甚至里長鄭晴而帶著「勞動役」人力到處清理。他說，有時與其人助，不如先自助。
鄭晴而說，成功里很大、很多地方都有災損，雖然災情相較鹽水、七股等地直接災損「不算嚴重」，但也是滿目瘡痍但，因為上級單位人力真的也不夠這時候與其等待、不如趕快自力救濟。
他說，里內最大的直接災情應該是虎山實驗小學後門到保生東路近百公頃台糖造林地，颱風吹倒的樹木近百顆非常危險，因為當地是非常有名的森林浴休閒運動地點，目前狀況並不適合開放休閒運動，已拉封鎖線暫停開放、陸續整理環境。整理完成預計需要一個月以上，希望各地民眾留意。
他說，有些事情可以自己動手來做的自己來，不需再等待。這幾天都會帶領勞動役整理環境，會以「主要道路」優先整理，這樣搶救效益會比較高，個別里民災害復原需要幫忙的，有可能稍等一下就會趕過去，如有未完整之處也請見諒。
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