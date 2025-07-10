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影／台電道歉！台南還有4萬多戶停電逾84小時「螞蟻雄兵」加入拚復電

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台電工程人員日夜全力搶修拚復電。圖／台電提供
台電工程人員日夜全力搶修拚復電。圖／台電提供

丹娜絲颱風的蹂躪，台南的供電線路可謂柔腸寸斷，截至今天上午11時，仍有4萬1624戶停電，曾停電戶數達28萬5247戶，重災區主要集中於學甲、後壁、東山、鹽水、七股、將軍、佳里等溪北地區，台電今天上午出席台南市政府「丹娜絲風災搶救進度」記者，向停電戶表達歉意。

台電配電處副處長林昶旭表示，他代表台電跟目前還在停電的住戶表達歉意。停電比較嚴重的區域在學甲，整個沿海地區的災損都非常嚴重，復電順序從電源端先修復，再來是分岐線路，電源端部分這次倒斷很多電桿，情形也跟以往不同，因為這次遭遇16級以上超強陣風，因此電桿倒斷、散落數量眾多，要重建電桿，要先清理現場，才有辦法做後續修復；很多都在田埂間與魚塭地區，修復難度更高。

林昶旭說，今天早上溪北地區下大雷雨，預期會有新的災情傳出。台電暫定在明天深夜會把大部分聚落電力送上，還有一些零星停電戶可能陸續還會通報上來，也會持續搶修，全國工程人員很多人主動表達願意協助，將進駐到新營，協助末端線路修復，一戶一戶接上來。今天桃園區有3組9人加入，陸續會加入超過百上以上。

林昶旭說明幹線、分岐線都有電力後，末端線路要接上才會有電，因此許多住戶反映幹線、分岐線都做好了為什麼家裡還是沒電，就是因為末端線路還要接上，才會逐步恢復供電。「幹線先行、在來是分岐線」，但現場有民眾苦苦哀求，工程人員不捨，也會順手協助修復，但是這樣會影響到幹線、分岐線修復的速度。

林昶旭說，台電會用全部的力量，但因為電力的部分是特殊技能，能做的只有台電員工以及承攬商夥伴，無法加入外界的人力，因此人力有極限在，日夜搶修都做到深夜11、12點。溪北所有汽車旅館、南鯤鯓香科大樓，都是台電工程人員睡覺的地方，大家都很辛苦，「工程人員很可憐，但沒有電可以用的住戶也很辛苦，我們感同身受，台電會盡全力把所有電力恢復」。

林昶旭說新營區處的用戶目前復電比例是79%，目前停電戶數3萬8千多戶，昨天晚上深夜復電很多戶，數據會再更新。溪北部分，明天深夜恢復大部分聚落用電是努力的目標，但因為今天又有大雷雨，速度可能會受影響。後續會同步處理末端電路接電以及幹線、分岐線修復，希望加速復電。

台南區處電務副處長徐立基則說明台南區處曾停電9萬0637戶，經3天搶救復電百分之93，還剩下6693戶，其中將軍有2131戶，七股2396戶，今天晚上11點前會復電百分之80以上，若沒有大雨還可可以往前提。

市長黃偉哲表示，看到台電跟大家抱歉，心裡也很不捨，因為台電都這麼努力了，大家可以看到在路邊吃便當、晚上暗夜中在幫同仁慶生，其實都很不捨，也希望說大家多體諒台電的同仁。

台電配電處副處長林昶旭（中）向停電戶表達歉意。記者吳淑玲／攝影
台電配電處副處長林昶旭（中）向停電戶表達歉意。記者吳淑玲／攝影
台電配電處副處長林昶旭（中）向停電戶表達歉意，市長黃偉哲說也很不捨工程人員的辛苦。記者吳淑玲／攝影
台電配電處副處長林昶旭（中）向停電戶表達歉意，市長黃偉哲說也很不捨工程人員的辛苦。記者吳淑玲／攝影
台電工程人員日夜全力搶修拚復電。圖／台電提供
台電工程人員日夜全力搶修拚復電。圖／台電提供
台電工程人員日夜全力搶修拚復電。圖／台電提供
台電工程人員日夜全力搶修拚復電。圖／台電提供

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