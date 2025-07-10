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丹娜絲重創嘉義市府啟動4階段復原 全市主要幹道全部恢復通行

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供

丹娜絲登陸嘉縣布袋，重創嘉市民生基礎設施，今天災後第5天，市長黃敏惠率市府團隊連日持續召開災害會議應對，啟動「搶通、去化、清理、復原」4階段應變復原，市區主要幹道昨天全數搶通，盼全力動員下，盡早恢復城市日常。

黃敏惠說，部分地區路樹倒伏道路中斷、民生基礎設施損壞，針對主要幹道、交通節點優先處理，恢復通行，復原工作長期抗戰，連日降雨影響清理修復進度，感謝市府員工全力投入，各縣市政府與國軍調度人力、機具與車輛協助，截至昨天，獲中央與縣市府377人力、105輛車支援，希望市民在安全無虞下，攜手投入社區清理與重建，讓嘉市早日恢復生活的秩序。

建設處長呂獎慧表示，災後首要任務主要幹道、重要交通節點及社區聯外道路搶通，確保通行順暢，忠孝路、世賢路及自由路、北港路、彌陀路等路段因路樹倒伏，受災嚴重，公園也有大量喬木傾倒、折斷，全力搶修。

昨天完成全市11條主要幹道、15個路段搶通，接下來將搶進各重點公園，進行園內便道樹幹及樹枝清運，讓機具設備通行使用，下階段逐步復原，因救災將持續封閉公園，請市民避免前往。

環保局8日起，動員比平時多3倍人力，收運垃圾加班至淩晨1時，車輛出勤次數比平日增加3倍，8日收運垃圾達936公噸，較平日200餘公噸收運量增加近5倍，將持續加派人力進行垃圾收運，請民眾務必做好垃圾分類。

衛生局說，風災後住家周邊容器、低窪地勢易產生積水，接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，有登革熱、類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸道傳染病等風險，請民眾清理孳生源、注意飲食衛生、做好自我防護。

丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供
丹娜絲重創嘉義縣市，嘉市府啟動4階段復原， 全市主要幹道全部恢復通行。圖／嘉市府提供

丹娜絲颱風

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