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嘉義颱風受災戶停水電逾80小時 屋頂被掀翻只能睡帳篷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣沿海地區受災慘重，災民斷水斷電超過80個小時，屋頂被掀翻只能睡帳篷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣沿海地區受災慘重，災民斷水斷電超過80個小時，屋頂被掀翻只能睡帳篷。記者黃于凡／翻攝

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，沿海地區超過500支電線桿被吹斷，仍有超過2萬戶尚未復電，集中在布袋、義竹、六腳及東石地區，許多人家中斷水斷電，還有民宅鐵皮屋頂被吹翻，現在無家可歸只能先睡帳篷，有熱心民眾憂斷炊，自組義煮團今明2天挺進災區。

受災居民說，義竹鐵皮工寮幾乎全倒，住家的工寮屋頂沒了，家當也被掃光，沒地方睡只能先睡帳篷，還有工寮直接夷為平地，路上電線桿不是腰折，就是半倒橫躺在馬路上，電線掉的亂七八糟，小村莊已停水停電2天了，希望早點復電，才能好好整理家園、漁塭。

布袋、義竹受災嚴重，許多鐵皮屋頂被掀飛，平房直接變成「透天」，居民叫苦連天，從6日晚上10時開始停電，因為沒電也沒辦法抽水，現在已經停水停電80個小時，擔心冰箱東西壞掉，手機完全收不到訊號，與外界失去聯繫，也沒辦法洗澡，生活非常不便。

居民哀怨，家裡屋頂被颱風吹飛，不知道要怎麼辦，颱風過後一片狼藉，今天又開始下起大雨，很多物品、家具都報廢了，過往淹水超過30公分有災害補助，但這次沒淹水，災情卻比過往更加慘重，盼政府幫助受災戶重建家園，讓大家生活早日恢復正常。

義竹鄉公所請中華電信行動基地台車進駐，讓大家有能通訊的地方，因義竹鄉老人多，公所勸募乾糧等物資，避免老人無法出門買飯，目前物資已充足，還有民眾自組義煮團挺進災區；布袋鎮則有善心人士準備便當，在餐廳供經濟弱勢、獨居老人領取。

嘉義縣沿海地區受災慘重，許多鐵皮工寮都被強風吹垮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多鐵皮工寮都被強風吹垮。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多地方至今仍停水停電。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多地方至今仍停水停電。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多鐵皮工寮都被強風吹垮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多鐵皮工寮都被強風吹垮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多鐵皮工寮都被強風吹垮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海地區受災慘重，許多鐵皮工寮都被強風吹垮。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風

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