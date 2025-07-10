丹娜絲重創嘉縣...電力傳材料缺影響復電 台電闢謠：人物料充足

丹娜絲颱風重創嘉義，今天搶修工作進入第5天，嘉縣仍有2萬3千多戶停電，傳出因材料短缺影響復電，台電嘉義區處闢謠，人物料齊全，工程人員冒雨搶修拚最後復電一哩路。

沿海因風災重創，布袋新塭變電所鐵塔多處倒塌，導致全站停電多日，成為電力災情最棘手瓶頸。歷經連日挑燈夜戰，昨晚傳來令人振奮的好消息，新塭變電所恢復供電，為復電任務寫下重要里程碑，今天卻傳材料缺影響復電。

台電嘉義區處說，隨著桿件、線材與零配件需求大增，後勤補給成為支撐搶修任務關鍵戰力。面對材料進出量暴增，嘉義區處啟動高強度後勤支援機制，補料窗口全日無休、各單位協同調度，成功建構出一條條直通前線的「搶修補給快線」。

在總公司統籌下，全台各區處即時支援物資調撥，必要材料迅速從地區轉運嘉義，確保搶修不中斷。同時，嘉義區處內部也啟用機動補料車，根據現場回報狀況，將線路材料、配件等即時運補至各施工點，有效縮短人員等待時間，提升搶修效率，絕無外傳缺料情形。

早上7點，鹿草服務所便前來領料，補給窗口已預先掌握所需物資並備妥上車，車子一抵達即完成裝載，幾分鐘內便再度出發，猶如電力版「得來速」，讓一線人員搶修不停手。