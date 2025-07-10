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影／台中和平山區10公尺樹倒落石 警民合力排除恢復山區唯一通路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區東崎路一段17.4K發生巨大落石阻礙交通，員警交通疏導保護用路人安全，並通知和平區公所派員處理。圖／警方提供
台中市和平區東崎路一段17.4K發生巨大落石阻礙交通，員警交通疏導保護用路人安全，並通知和平區公所派員處理。圖／警方提供

丹娜絲颱風過境後，台中和平山區連日大雨致山區土石鬆動、樹木不堪重負，昨晚7時台中市和平區烏石坑巷長青橋往七棟寮、接近苗圃生態園區前的產業道路叉路口，一棵高10公尺的路樹突然倒塌，伴隨大量落石在七棟寮產業道路中央，完全阻斷雙向通行，居民返家受阻，警民合作連夜排除。

和平警分局雙崎派出所長詹傑勛與警員賴泰宏昨晚獲報後，趕抵現場發現該路段為山區居民通往山下的唯一聯絡道路，嚴重影響民眾出入，員警立即執行交通管制，同時向附近居民商借鏈鋸，與居民合力將倒塌樹木分段鋸斷，徒手搬運清除樹枝與落石，近半小時的努力，成功排除障礙，讓受困的民眾可順利返家。

昨天下午3時在和平區東崎路一段17.4K也發生巨大落石阻礙交通，員警立即交通疏導保護用路人安全，並通知和平區公所派員處理，許多目睹過程的民眾紛紛表達感謝之意。

和平警分局長施永昭表示，山區因天候影響容易發生樹倒或落石情形，呼籲用路人行經相關路段時務必提高警覺，尤其夜間視線不佳，更應減速慢行，若發現災情應立即撥打110或1999通報，以利警方及早掌握、迅速處置，確保民眾生命財產安全。

連日大雨導致山區土石鬆動、樹木不堪重負，台中市和平區烏石坑巷長青橋往七棟寮、接近苗圃生態園區前的產業道路叉路口，昨晚一棵高10公尺的路樹突然倒塌，大量落石橫亙於七棟寮產業路中，警民合力清除。圖／警方提供
連日大雨導致山區土石鬆動、樹木不堪重負，台中市和平區烏石坑巷長青橋往七棟寮、接近苗圃生態園區前的產業道路叉路口，昨晚一棵高10公尺的路樹突然倒塌，大量落石橫亙於七棟寮產業路中，警民合力清除。圖／警方提供
連日大雨導致山區土石鬆動、樹木不堪重負，台中市和平區烏石坑巷長青橋往七棟寮、接近苗圃生態園區前的產業道路叉路口，昨晚一棵高10公尺的路樹突然倒塌，大量落石橫亙於七棟寮產業路中，警民合力清除。圖／警方提供
連日大雨導致山區土石鬆動、樹木不堪重負，台中市和平區烏石坑巷長青橋往七棟寮、接近苗圃生態園區前的產業道路叉路口，昨晚一棵高10公尺的路樹突然倒塌，大量落石橫亙於七棟寮產業路中，警民合力清除。圖／警方提供

丹娜絲颱風

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