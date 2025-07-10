清水溪草嶺段堰塞湖自然溢流 下游仍警戒持續監控

清水溪雲林縣草嶺段流域出現堰塞湖，昨天晚間6時許開始自然溢流；水利署第四河川分署今表示，堰塞湖蓄水量有減少趨勢，下游警戒未解除，持續監控。

水利署第四河川分署副分署長張朝恭今天接受中央社記者電訪時說，昨天晚間6時堰塞湖出現自然溢流，而位於下游的清水橋水位明顯上升7公尺，之後仍有溢流情況。

張朝恭表示，堰塞湖自然溢流，蓄水量有減少趨勢，四河局會透過監測、空拍進行比對，掌握壩體、堰塞湖範圍變化、水位等情況；現階段持續注意中，下游警戒尚未解除，提醒人員與機具禁止進入河道內。

雲林縣水利處長許宏博告訴中央社記者，雖然堰塞湖自然溢流，雲林山區雨勢也較前兩天趨緩，但仍不可輕忽鬆懈，到今天為止維持二級開設，24小時人員進駐並依權責啟動應變工作。

雲林民政處緊急預防性撤離在古坑鄉土石流保全戶共42人，由於警戒未解除，到中午12時繼續安置。

根據經濟部水利署官網，「堰塞湖」指原有水系被豪雨或地震造成的崩塌堆積物阻斷溪流而造成上游淹沒成湖，台灣近期案例主要是豪雨或地震導致，其中以草嶺潭堰塞湖最具代表性。