清晨高屏大雨...高雄田寮監測到淹水半公尺 「崇德橋」封橋
高雄市今天清晨降下大雨，不少區域累積雨量已突破100毫米，田寮區更有部分區域上午9時許開始出現積淹水，目前淹水深度已超過60公分，附近二仁溪水位更暴漲，已超過一級警戒，水面逼近崇德橋面，警方已緊急封橋。
根據高雄市府資料，田寮區在今天上午陸續下起間歇大雨，時雨量一度突破20毫米，累積雨量已超過100毫米，其中田寮小滾水地區，從上午9時許過後，開始出現積淹水，水位快速上漲，截至上午10時許，淹水高度已達到64公分。
除自動感測監測到淹水外，二仁溪水位也快速上漲，目前水位已超過一級警戒，達到17.15公尺，橫跨二仁溪的崇德橋，因溪水水位上漲逼近橋面，目前已緊急封橋，避免人車通行，但現場大雨仍持續不斷。
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