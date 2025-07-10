屏東大雨不斷 家門口水深過膝被困…喊友開大型農車救援
屏東縣今日各地大雨不斷，上午6時後雨勢加劇，部分地區傳出積淹水狀況，所幸雨勢斷斷續續，並未釀成大災。截至上午10時，全縣已有17處累積雨量超過200毫米，民眾直呼「雨像用倒的！」有里港民眾因家門口淹水超過膝蓋，車子無法開出被困住。
根據中央氣象署資料，截至上午10時，瑪家鄉新瑪家累積雨量362毫米，全國第二，另外包括瑪家、三地門、春日、霧台、泰武等多個山地鄉各地區，累積雨量都超過200毫米。瑪家鄉新瑪家上午6至7時時雨量達84毫米，雨勢驚人；三地門、來義鄉的上午8時到10時的時雨量也超過60毫米。
家住里港的王姓男子住家前淹水已超過膝蓋，要去診所車子無法通過被困住，只能叫朋友開大型農車支援。他說，除了雨勢太大外，主要是周邊國十延工程正在施工，排水溝挖了好幾個月，造成土壤流失堵塞所致，以前都沒淹得這麼嚴重過。
另外包括台1線麟洛市場段、麟洛交流道下、潮州屏鵝公路段等處，也傳出有積水狀況。網友表示，上午時段雨像用倒的一樣，整個天空灰濛濛一片。網友表示「颱風天沒雨放假，現在下暴雨不放假，我好難啊」、「比颱風那天還扯」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言