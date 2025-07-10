屏東大雨不斷 家門口水深過膝被困…喊友開大型農車救援

屏東縣今日各地大雨不斷，上午6時後雨勢加劇，部分地區傳出積淹水狀況，所幸雨勢斷斷續續，並未釀成大災。截至上午10時，全縣已有17處累積雨量超過200毫米，民眾直呼「雨像用倒的！」有里港民眾因家門口淹水超過膝蓋，車子無法開出被困住。

根據中央氣象署資料，截至上午10時，瑪家鄉新瑪家累積雨量362毫米，全國第二，另外包括瑪家、三地門、春日、霧台、泰武等多個山地鄉各地區，累積雨量都超過200毫米。瑪家鄉新瑪家上午6至7時時雨量達84毫米，雨勢驚人；三地門、來義鄉的上午8時到10時的時雨量也超過60毫米。

家住里港的王姓男子住家前淹水已超過膝蓋，要去診所車子無法通過被困住，只能叫朋友開大型農車支援。他說，除了雨勢太大外，主要是周邊國十延工程正在施工，排水溝挖了好幾個月，造成土壤流失堵塞所致，以前都沒淹得這麼嚴重過。