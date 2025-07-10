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高雄颱風農損近9千萬 香蕉、苦瓜、胡瓜啟動現金救助

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
雄受到丹娜絲颱風影響，截至昨日累積農損已超過8900萬元。圖／高雄市農業局提供
雄受到丹娜絲颱風影響，截至昨日累積農損已超過8900萬元。圖／高雄市農業局提供

高雄受到丹娜絲颱風影響，截至昨日累積農損已超過8900萬元，第一波西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類(毛豆除外)現金救助已於昨日開始受理，第二波救助於今日啟動，包含全市香蕉、苦瓜及胡瓜，農業部公告7月10日至7月23日止受理農民申報，後續將持續與各公所積極查報。

高雄地區受到丹娜絲颱風強大風雨影響，市府農業局首波先成功爭取本市西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類(毛豆除外)的農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部昨日公告，市長陳其邁昨日前往產區勘災，指示加速辦理救助作業，並向農業部爭取本市香蕉、苦瓜、胡瓜第二波農產業救助。

高雄是全台香瓜最大的產地，耕作面積一年可達700公頃，高市府第一波已成功向農業部爭取農損現金救助及低利貸款方案，包含每公頃西瓜6.2萬元、香瓜8萬元，短期葉菜類（如空心菜、菠菜、金針菜，毛豆除外）每公頃2.96萬元，自7月9日至22日止，受理農民於所在地區公所申報。

農業部也接續公告高雄市第二波農損現金救助，包括香蕉每公頃8萬元、苦瓜每公頃5.6萬元、胡瓜每公頃4.7萬元和低利貸款，自7月10日至23日止於土地所在地公所受理農民申報，各區各所仍積極查報中

農業局局長姚志旺表示，將全力協助農友加速勘災與現金救助發放，並提醒請本市有種植香蕉、苦瓜、胡瓜受損損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於7月23日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

第二波農損現金救助於今日啟動，包含全市香蕉、苦瓜及胡瓜，農業部公告7月10日至7月23日止受理農民申報，後續將持續與各公所積極查報。圖／高雄市農業局提供
第二波農損現金救助於今日啟動，包含全市香蕉、苦瓜及胡瓜，農業部公告7月10日至7月23日止受理農民申報，後續將持續與各公所積極查報。圖／高雄市農業局提供
高雄受到丹娜絲颱風影響，截至昨日累積農損已超過8900萬元，第一波西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類(毛豆除外)現金救助已於昨日開始受理。圖／高雄市農業局提供
高雄受到丹娜絲颱風影響，截至昨日累積農損已超過8900萬元，第一波西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類(毛豆除外)現金救助已於昨日開始受理。圖／高雄市農業局提供

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