草嶺堰塞湖潰壩危機未解 12條河土石流黃色警戒嚴密監控

古坑鄉草嶺清水溪出現繼921大地震走山以來積水量相當於一座水庫的堰塞湖，並存在潰堤風險，雲林縣政府除預警性封閉縣道149甲及清水溪橋，水利署第四河川分署也對下游南投、嘉義發出警戒，因雨勢不斷，雲林縣府昨天傍晚也進駐古坑鄉公所，對危險地區19戶實施預防性撤離，並隨時採取緊急應變措施。

古坑鄉草嶺連日豪雨，土石崩塌阻斷清水溪流形成堰塞湖，現場機具無法進入，水利署第四河川分署人員昨天仍抵現場勘測，初步測量新堰塞湖壩體高度約60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方公尺、蓄水量約2245萬立方公尺、蓄水面積約62公頃，比阿公店水庫大，和仁義潭水庫蓄水量相當。

四河分署保守估計每1小時潰決的平均流量約6200cms，假若潰壩雖仍未達清水溪警戒水位，但連日豪雨不斷，加上新堰塞湖結構不穩定造成潰壩的不確定性，除對下游雲林林內及嘉義梅山及南投竹山發出警戒，並請縣市政府做好管制和整備。

雲林古坑鄉公所昨天下午一級開設，雲林縣府及林內鄉公所也二級開設，並對通往草嶺的縣道149甲21K至29K(舊草嶺公路)及清水溪橋實施預警性封閉。縣長張麗善昨天傍晚6時率水利處、消防局、民政處、社會處、交工局、新聞處等主管前往第一線的古坑鄉公所共商對策。

水利處指出，連日豪雨造成古坑山區13條土石流潛勢溪流，已有12條已達土石流黃色警戒，將會持續監測保持警戒。民政處也說明，目前古坑鄉土石流保全戶中，桂林村1戶8人及草嶺3戶14人皆依親，華山村8戶及樟湖7戶共42人，正陸續進行預防性撤至劍湖山。交工局也說，道路土石及樹枝排除搶險的機具及人員已整備待命，可隨時支援。

水利處長許宏博今天指出，堰塞湖昨天下午開始缺口溢流，觀察雲投交界的草瑞橋水位有上升，但都在安全水位範圍，加上昨晚8時到今天上午大雨多數下在平原區，山區雨勢不大，所以目前看來相對安全，但仍有風險，嚴密監控中。