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台電日夜搶修變電所恢復供電 嘉縣剩2萬餘戶停電

中央社／ 嘉義10日電
颱風丹娜絲重創嘉義縣沿海地區，造成25萬餘戶停電，經台電人員不分日夜、風雨搶修，截至10日上午9時，嘉義縣僅剩2萬3143戶持續搶修中。（台電提供）中央社
颱風丹娜絲重創嘉義縣沿海地區，造成25萬餘戶停電，經台電人員不分日夜、風雨搶修，截至10日上午9時，嘉義縣僅剩2萬3143戶持續搶修中。（台電提供）中央社

颱風丹娜絲7日重創嘉義縣沿海地區，新塭變電所鐵塔多處倒塌，造成25萬餘戶停電，經台電人員不分日夜、風雨搶修，截至今天上午9時，嘉義縣剩2萬3143戶持續搶修中。

據台電嘉義區營業處發布的新聞稿，經搶修，新塭變電所已於昨天晚間8時正式恢復供電；此次緊急復電行動由新北、桃園、台中、高屏與嘉南供電處聯手，分工設置臨時角鋼桿與預力電桿，採用緊急拉線方式搶通供電主幹路徑。

台電嘉義區營業處表示，線路搶修作業方面，昨天雖然持續受間歇性強降雨干擾，現場施工條件極為艱難，但搶修團隊背負著無電居民的殷切期待，自7日起，持續不分日夜、風雨，搶修人員在泥濘與雨勢中堅持一刻不停。

台電嘉義區營業處指出，截至今天上午9時，新塭變電所恢復供電、主幹線搶修逐步推進，嘉義地區目前僅剩2萬3143戶持續搶修中。

丹娜絲颱風

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