台南菁寮天主堂遭颱風重創 神父心情難過：會積極面對

擁有65年歷史的台南後壁菁寮聖十字架天主堂，為普立茲克建築獎得主、德國建築大師哥特佛萊德・波姆設計作品，教堂原在進行內部修繕工程，且工程進入尾聲，如今卻因颱風丹娜絲重創，主建築聖教堂鋁片屋頂幾乎全被吹掀砸落，教堂內外受損嚴重，修復之路恐遙遙無期。

菁寮天主堂司鐸呂天恩目前雖人在法國，但接受電訪時，他直言，看見教堂颱風後照片，「心情真的不是很好」，不過還是要積極面對，不能因為心情上不舒服就不處理，現在最重要的就是面對教堂發生損害後，要想辦法一步一步解決。

呂天恩神父提到，災後發生後，對教堂很有研究的建築師也主動聯繫提供幫助，聽到有很多人也都願意對修復工程提供幫助，相信都會陪同教堂一起面對這次的挑戰，有了大家的鼓勵與關心，自己心情上也比較好過了。

菁寮天主堂另一位神父畢度也說，教堂原進行內部整修，原本都快好了，預計8月初可完工，但卻被颱風攪局，真的很難過，教堂主建築的結構雖然還在，但外面的鐵片全被吹沒了，目前先趕緊進行教堂內外的防護工作，否則下雨天恐會導致教堂內積水。

據了解，菁寮天主堂在1960年完工，為波姆首件海外作品，主建築包含聖教堂、聖洗堂、聖體堂及鐘樓等4座尖錐建築，金字塔型的外觀坐落在鄉村田間，是菁寮著名的觀光景點之一。