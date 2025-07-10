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台南菁寮天主堂遭颱風重創 神父心情難過：會積極面對

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
屋頂鐵片砸落在教堂內。記者萬于甄／攝影
屋頂鐵片砸落在教堂內。記者萬于甄／攝影

擁有65年歷史的台南後壁菁寮聖十字架天主堂，為普立茲克建築獎得主、德國建築大師哥特佛萊德・波姆設計作品，教堂原在進行內部修繕工程，且工程進入尾聲，如今卻因颱風丹娜絲重創，主建築聖教堂鋁片屋頂幾乎全被吹掀砸落，教堂內外受損嚴重，修復之路恐遙遙無期。

菁寮天主堂司鐸呂天恩目前雖人在法國，但接受電訪時，他直言，看見教堂颱風後照片，「心情真的不是很好」，不過還是要積極面對，不能因為心情上不舒服就不處理，現在最重要的就是面對教堂發生損害後，要想辦法一步一步解決。

呂天恩神父提到，災後發生後，對教堂很有研究的建築師也主動聯繫提供幫助，聽到有很多人也都願意對修復工程提供幫助，相信都會陪同教堂一起面對這次的挑戰，有了大家的鼓勵與關心，自己心情上也比較好過了。

菁寮天主堂另一位神父畢度也說，教堂原進行內部整修，原本都快好了，預計8月初可完工，但卻被颱風攪局，真的很難過，教堂主建築的結構雖然還在，但外面的鐵片全被吹沒了，目前先趕緊進行教堂內外的防護工作，否則下雨天恐會導致教堂內積水。

據了解，菁寮天主堂在1960年完工，為波姆首件海外作品，主建築包含聖教堂、聖洗堂、聖體堂及鐘樓等4座尖錐建築，金字塔型的外觀坐落在鄉村田間，是菁寮著名的觀光景點之一。

菁寮天主堂因受歲月摧殘，聖教堂屋頂鋁片失去光澤，鐘樓屋頂也變白鐵片，聖殿祭壇後方已改為現代鋁窗、天花板變成八卦造型，部分已和原始設計不同，今年2月至8月原進行內部修繕工程，孰料遇上颱風丹娜絲強襲，一切只能重新開始。

許多屋頂鐵片被掀起吹落砸在教堂各處。記者萬于甄／攝影
許多屋頂鐵片被掀起吹落砸在教堂各處。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮天主堂因颱風丹娜絲強襲，教堂主建築的屋頂與結構嚴重受損。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮天主堂因颱風丹娜絲強襲，教堂主建築的屋頂與結構嚴重受損。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮天主堂因颱風丹娜絲強襲，教堂主建築的屋頂與結構嚴重受損，許多屋頂鐵片被掀起吹落砸在教堂各處。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮天主堂因颱風丹娜絲強襲，教堂主建築的屋頂與結構嚴重受損，許多屋頂鐵片被掀起吹落砸在教堂各處。記者萬于甄／攝影
菁寮天主堂另一位神父畢度說明教堂受損情況。記者萬于甄／攝影
菁寮天主堂另一位神父畢度說明教堂受損情況。記者萬于甄／攝影
菁寮天主堂在1960年完工，主建築包含聖教堂、聖洗堂、聖體堂及鐘樓等4座尖錐建築，金字塔型的外觀坐落在鄉村田間，是菁寮著名的觀光景點之一，如今卻遭颱風重創。記者萬于甄／攝影
菁寮天主堂在1960年完工，主建築包含聖教堂、聖洗堂、聖體堂及鐘樓等4座尖錐建築，金字塔型的外觀坐落在鄉村田間，是菁寮著名的觀光景點之一，如今卻遭颱風重創。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風

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