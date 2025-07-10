丹娜絲風災嚴重加緊復原中 嘉市城鎮韌性防空演習取消

嘉義市原訂15日下午1時30分至2時，實施2025年城鎮韌性（防空）演習，因丹娜絲颱風6日嘉義布袋登陸，造成嘉縣市重大災情，市府宣布演習停辦。市府說，雖未達演習訓令明定停辦基準，但基於救災與民眾安全優先考量，決定取消演習。

丹娜絲颱風強風災情慘重，嘉市區多處路樹倒、電桿傾倒，部分交通號誌、圍籬與建築物外牆損壞，市區街景未全面修復。各縣市政府調派機具與人力進駐支援災後復原工作。

市府原依內政部規畫，15日配合全國同步辦理「城鎮韌性（防空）演習」，模擬空襲來襲情境，進行疏散避難與警報測試。市府研判，演習期間若暫時中止災後救援及清理作業，可能危及民眾生命財產安全，因此決議停止演習。

市府說，依據2025城鎮韌性（防空）演習訓令，若未達停辦基準災情原則上應照常舉行，但本次情況特殊，考量市區災後仍有多處險情未排除，且需大批人力與資源全力投入復原作業，經權衡後決定停辦演習，並已函報內政部備查。

市府感謝各界支援與市民配合，當前全力集中資源處理災後復建工作，呼籲市民持續提高防災意識，平時熟悉避難動線，為日後可能的災害做好萬全準備。