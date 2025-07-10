影／颱風尾雨勢強勁 屏東霧台鄉大武部落唯一聯絡道路沖毀成孤島 

丹娜絲颱風過後屏東山區連日雨勢不斷，屏東縣霧台鄉大武部落對外唯一聯絡道路霧大二號便道，颱風過後9日只剩下三分之一路面可通過，村長麥庸正昨緊急拉起封鎖線，今凌晨山區下一整晚雨，霧大二號橋的涵管今早一看已遭沖垮，橋梁路面越來越小，大武部落成孤島。

霧台鄉大武部落村長麥庸正說，大武村目前約100人，糧食儲備約一周的量，9日查看時便道只剩下三分之一可以通過，現場也緊急拉起封鎖線，晚間山區下了一整晚的雨，今10日清晨到場查看，「涵管已經百分之八十分手啦，被大雨拆掉了」。

「颱風尾真的蠻強勁！帶來不少雨量」，麥庸正說，現階段部落還是在打雷下大雨，他已經廣播村民不能下山了，目前部落還有兩名重大傷病者今要下山回診，還在想辦法，現在也不知道這條路何時才能修好了，希望相關單位能給予協助。

只要每逢颱風豪雨，通往屏東縣霧台鄉大武部落唯一聯外道路霧大二號橋的便道經常遭溪水暴漲沖毀，讓大武部落變成孤島；霧台鄉大武部落以哈尤溪七彩岩壁聞名，每年1到4月期間限定才有開放，也被列為霧台鄉人文自然生態景觀區。

屏東縣來義鄉公所9日晚間也到部落巡視廣播提醒柔性撤離。

根據中央氣象署雨量觀測，今天0時到上午8時20分，全台前10名雨量，屏東縣的測站就有8個，多以屏北山區為主，第二名瑪家鄉瑪家村新瑪家測站累積277毫米。霧台鄉阿禮測站有197毫米為第7名。