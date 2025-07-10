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影／丹娜絲重創嘉義縣 2座滯洪池光電場水面滿布殘骸空拍畫面曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供

丹娜絲颱風日前襲台，登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋、義竹2鄉鎮嚴重災情，布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。災後至今未清理，民眾與生態團體質疑施設不當，憂心破碎光電板汙染水體生態，呼籲政府盡速清除善後。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，水面型光電板此次大規模毀損，不僅凸顯強風下脆弱性，也讓人擔心破碎材料與固定構件是否可能釋出對生態有害的物質。他強調，滯洪池蓄水防洪用途，呼籲政府與廠商盡速清除光電殘骸，避免汙染擴大。

地方人士質疑，水面型光電場損害嚴重，可能與設計固定機制有關，太陽能板未修復，若近日出太陽強烈曝曬，恐有短路或引燃風險，質疑水面型光電在颱風頻繁台灣沿海是否適合大規模設置。

擁有光電博士的義竹鄉長黃政傑說，颱風登陸，任何設施都可能受損，若船隻停泊水面也可能被颱風摧毀，難道就要全面禁止航行？他認為，問題應聚焦設施固定與防災設計強化，而非否定水面型光電技術。

針對外界憂心光電板破壞會溶出有害物質，黃政傑表示，太陽能板材質不是那麼容易溶解，民眾擔心用酸液清洗，有法令規範，不應用酸液洗來說太陽能板問題。「我們可以立嚴格法律規範抓到就罰。」

災損嚴重水面型光電場，由民間光電廠商投資施設，新塭滯洪池光電場施設台鹽廢鹽灘；另1處是義竹東後寮滯洪池光電場，滯洪池由台糖提供土地。經濟部能源署日前澄清，新塭滯洪池光電案場受損範圍集中內部設施，未對周邊造成影響，已請業者2日完成損壞模組及非固定設備全面清理作業，強化後續固定設施檢修，確保安全、穩定。

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。圖／讀者提供
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丹娜絲颱風

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