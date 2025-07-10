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影／丹娜絲重創嘉義縣 2座滯洪池光電場水面滿布殘骸空拍畫面曝光
丹娜絲颱風日前襲台，登陸嘉義縣布袋鎮，強風造成布袋、義竹2鄉鎮嚴重災情，布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂、如浪板堆疊雜亂，水面滿布殘骸空拍畫面曝光，引起關注。災後至今未清理，民眾與生態團體質疑施設不當，憂心破碎光電板汙染水體生態，呼籲政府盡速清除善後。
嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，水面型光電板此次大規模毀損，不僅凸顯強風下脆弱性，也讓人擔心破碎材料與固定構件是否可能釋出對生態有害的物質。他強調，滯洪池蓄水防洪用途，呼籲政府與廠商盡速清除光電殘骸，避免汙染擴大。
地方人士質疑，水面型光電場損害嚴重，可能與設計固定機制有關，太陽能板未修復，若近日出太陽強烈曝曬，恐有短路或引燃風險，質疑水面型光電在颱風頻繁台灣沿海是否適合大規模設置。
擁有光電博士的義竹鄉長黃政傑說，颱風登陸，任何設施都可能受損，若船隻停泊水面也可能被颱風摧毀，難道就要全面禁止航行？他認為，問題應聚焦設施固定與防災設計強化，而非否定水面型光電技術。
針對外界憂心光電板破壞會溶出有害物質，黃政傑表示，太陽能板材質不是那麼容易溶解，民眾擔心用酸液清洗，有法令規範，不應用酸液洗來說太陽能板問題。「我們可以立嚴格法律規範抓到就罰。」
災損嚴重水面型光電場，由民間光電廠商投資施設，新塭滯洪池光電場施設台鹽廢鹽灘；另1處是義竹東後寮滯洪池光電場，滯洪池由台糖提供土地。經濟部能源署日前澄清，新塭滯洪池光電案場受損範圍集中內部設施，未對周邊造成影響，已請業者2日完成損壞模組及非固定設備全面清理作業，強化後續固定設施檢修，確保安全、穩定。
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